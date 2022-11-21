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В Генпрокуратуре заявили об отсутствии нарушений на выборах президента

20.11.2022, 13:59 29876
В Генпрокуратуре заявили об отсутствии нарушений на выборах президента
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Генпрокуратура Казахстана не зарегистрировала к 12.00 воскресенья нарушений на президентских выборах, сообщил официальный представитель ведомства Азамат Сергазин в эфире телеканала "Казахстан".
 

К текущему часу каких-либо нарушений избирательных прав граждан и иных противоправных действий не зафиксировано", - цитирует Сергазина Sputnik Казахстан.

 
К нарушениям относится любая предвыборная агитация, публикации в СМИ результатов опросов, прогнозов результатов выборов, проведение опросов на территории участков, пояснил он.
 
По его словам, в целом "вся электоральная кампания проходит в правовом поле".
 
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В МВД также отчитались о стабильной обстановке в день выборов.
 

Могу сказать, что за прошедшую половину дня общественная обстановка в стране стабильная", - сказал заместитель председателя комитета административной полиции МВД Казахстана Жандос Мураталиев в ходе телемарафона в эфире госканала "Казахстан".

 
Он проинформировал, что правоохранительные органы по всей республике обеспечивают соблюдение правопорядка. На 10 тысячах избирательных участках работают 20 тысяч полицейских. Кроме того, в общественных местах работают около 14 тысяч полицейских.
 

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Силы терроризма хотели дестабилизировать обстановку накануне выборов - наблюдатель ШОС

20.11.2022, 19:55 14216
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Силы терроризма готовы были предпринять акции по дестабилизации обстановки накануне президентских выборов в Казахстане и в период их проведения, сообщил заместитель директора исполкома РАТС ШОС Артур Голованов.
 
Артур Голованов отметил очень слаженную, масштабную работу, которую провели силы безопасности и правоохранительные органы Казахстана, чтобы обеспечить безопасность, мирные и спокойные условия для волеизъявления народа Казахстана, сообщает zakon.kz.
 

Борьба с терроризмом - это невидимый фронт, и мы не видим и не ощущаем ее до тех пор, пока органы правопорядка не проиграют. В нашем случае органы правопорядка Казахстана выполнили свой долг на самом высоком уровне: у нас есть информация о том, что силы терроризма готовы были предпринять акции по дестабилизации обстановки накануне выборов и в период их проведения. Но все эти попытки были сорваны, а все провокации успешно нейтрализованы", - заявил он.

 
Артур Голованов подчеркнул, что все виновные лица задержаны и будут привлечены к ответственности, информирует sputnik.kz.
 

Народ Казахстан имеет все возможности для того, чтобы выразить свою воли и выбрать свое светлое будущее сознательно и единым коллективным фронтом", - добавил международный наблюдатель.


Ранее сообщалось, что в полиции Алматы прокомментировали несанкционированные митинги.
 

В полиции Алматы прокомментировали несанкционированные митинги

20.11.2022, 17:20 19531
Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматы прокомментировали несанкционированные митинги.
 

Во время выборов были нарушения законодательства в части проведения несанкционированных акций и митингов. Вам известно, что в наших законах четко расписаны порядок проведения любых мирных собраний, шествий, демонстраций. За несоблюдение законодательства, его нарушение предусмотрена ответственность", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

 
Отмечается, что в этой связи органами внутренних дел были приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка.
 

Организаторы и активные участники несанкционированных акций доставлялись в ОВД. Часть из них привлекается к административной ответственности с учетом требований Международного пакта о гражданских и политических правах о минимальности, соразмерности и допустимости назначения судом наказаний, часть отпущена после профилактической беседы", - пояснили в ДП.

 
В пресс-службе добавили, что "в общении с гражданами стражи порядка вели себя максимально корректно, при доставлении правонарушителей специальные средства не применялись".
 

Говоря о действиях полицейских, можно сказать, что все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом", - отметили в полиции.


Ранее в соцсетях появилась информация о митингах возле памятника Абаю перед Дворцом Республики и на площади Республики в Алматы.

Напомним, полиция Казахстана с 15 ноября перешла на усиленный вариант несения службы в связи с проведением в стране президентских выборов. Полиция будет работать в усиленном режиме до 24 ноября текущего года.

Ранее в МВД сообщили о стабильной обстановке в день выборов.

Могу сказать, что за прошедшую половину дня общественная обстановка в стране стабильная", - сказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Казахстана Жандос Мураталиев в ходе телемарафона в эфире госканала "Казахстан".  


Он проинформировал, что правоохранительные органы по всей республике обеспечивают соблюдение правопорядка. На 10 тысячах избирательных участках работают 20 тысяч полицейских. Кроме того, в общественных местах работают около 14 тысяч полицейских.
 

Какие проблемы возникают на избирательных участках в Алматы

20.11.2022, 15:31 25226
Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На площадке пресс-центра по освещению выборов президента по Алматы состоялась пресс-конференция по вопросу наблюдения за выборами.
 

Мы работаем с 6 утра, покрываем 531 участок. Очень большое количество молодых ребят в этом году приняли активное участие в наблюдении за выборами", - отметил владелец информационного портала Independ.kz Рафаэль Гасанов.

 
Он назвал одну из самых популярных проблем, возникающих на избирательных участках. Она касается людей, которые не получили открепительные талоны по месту прописки и пришли на избирательный участок в Алматы.
 

Там, конечно, разные случаи, и надо с каждым разбираться. Каждый может обратиться в избирательный участок, если чего-то не понимает, и ему там все подскажут", - сказал спикер.

 
Он также подчеркнул, что миграция очень высокая и людей не прописанных, но находящихся в Алматы очень много. Рафаэль Гасанов пообещал на вечерней пресс-конференции озвучить количество случаев, связанных с открепительными удостоверениями.
 

Если говорить о портрете среднестатистического избирателя, то больше приходит людей среднего и пожилого возраста", - сказал Гасанов.

 
По его словам, к данному часу, по оценке наблюдателей ОФ "Общественное мнение", нарушений не зафиксировано. Если возникают вопросы, то наблюдатели сразу же сообщают в штаб организации.
 
Что касается явки, то, по словам проректора по корпоративному и социальному развитию МОК Дианы Малаевой, "алматинцы до обеда любят спать - это факт". Но к полудню они активизировались.
 

Первая половина дня прошла. Наблюдатели хорошо подготовлены. Вопросы поступают, но в целом наблюдатели на местах могут достойно отвечать", - сообщила Малаева.

 
Диана Малаева добавила, что одними из первых голосовать приходят более взрослые люди, молодежь, семейные пары приходят после 11-12 часов.

Напомним, по состоянию на 14.05 явка избирателей в Алматы составила  24,17%.
 

В горах Алматы лавиноопасно

20.11.2022, 15:29 26276
В горах Алматы лавиноопасно
Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В период 20-21 ноября в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин, сообщили в департаменте по ЧС города Алматы.
 

Убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны. Берегите себя и своих близких", - отметили в ведомстве.

 
ДЧС рекомендует не выходить на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать лавину.
 
Стоит отметить, что РГП "Казгидромет" сегодня объявил штормовое предупреждение в Алматы и в горных районах Алматинской области в связи с ожидаемым туманом.
 
В связи с этим департамент по ЧС напоминает, что в условиях тумана автомобилистам нужно быть предельно аккуратными. При возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды. Если же такой возможности нет, то во время тумана необходимо снизить скорость движения.
 

Также убедительно просим туристов и отдыхающих соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности. Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8 (727) 372 -15-60 (дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК")", - добавили в ДЧС.

 
По прогнозам синоптиков, сегодня в Алматы - дождь, температура воздуха днем +8 - +10°C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 

Назарбаев считает справедливым приговор суда Кайрату Сатыбалды

20.11.2022, 14:39 27631
Назарбаев считает справедливым приговор суда Кайрату Сатыбалды
Фото: pexels
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев высказался о приговоре суда Кайрату Сатыбалды.
 
По словам первого президента Казахстана, приговор Кайрату Сатыбалды был справедливым.
 

Надо считать, что приговор суда был справедливым. Несогласный с приговором суда должен подать апелляцию. Все решает суд", - цитирует Нурсулатна Назарбаева "Sputnik Казахстан".


В сентября Сатыбалды был приговорен к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества. В ходе расследования дела в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов.  

В июле Генпрокуратура озвучила суммы, возвращенные государству в рамках расследования дел в отношении Кайрата Боранбаева, Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды, руководителей ТОО "РОП".

А в ноябре Антикор сообщил, что в рамках досудебного расследования в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам легализации денег возвращены в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше $230 млн.
 

Пожарный Аскар Забикулин, спасший людей из пожара в Астане, скончался в больнице

20.11.2022, 13:40 31461
Пожарный Аскар Забикулин, спасший людей из пожара в Астане, скончался в больнице
Фото: МЧС РК
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, за жизнь которого несколько суток боролись врачи, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
 

Аскар героически участвовал в спасении людей при пожаре в Астане 16 ноября. Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Аскара Забикулина. Добрая память о нем, как о профессионале своего дела, навсегда останется в наших сердцах. Аскар был светлым человеком, ответственным сотрудником, профессиональным бойцом и грамотным специалистом. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии", - говорится в сообщении ведомства.

 
У Аскара остались жена и двое детей.
 
МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного.

Напомним, 16 ноября в Астане пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в многоэтажном жилом доме на проспекте Момышулы.  

17 ноября глава государства подписал указ о награждении столичных пожарных, проявивших мужество и спасших жизни нескольких человек в ходе пожара в многоэтажном доме в Астане, государственными наградами РК.
 

Наблюдатели от ОДКБ отметили высокую явку избирателей

20.11.2022, 13:11 32221
Наблюдатели от ОДКБ отметили высокую явку избирателей
Фото: @sputnikKZ
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ответственный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Сергей Поспелов сообщил об отсутствии нарушений в процессе голосования.
 

На открытии участков мы наблюдали небольшие очереди до открытия. На данный момент нами не зафиксировано никаких нарушений, работу будем продолжать до закрытия участков. Наши наблюдатели будут участвовать и при подсчете голосов. Также сегодня вечером планируется принять итоговое заключение", - рассказал Поспелов.

 
Руководитель парламентской группы дружбы "Армения - Казахстан" Вагаршак Акобян отметил, что выборы проходят на хорошем организационном уровне.
 

У нас были встречи практически со всеми политическими силами, которые участвуют в процессах. Мы были в штабах кандидатов, встречались с разными структурами. Хочу сказать, что сегодня утром наблюдательная группа ОДКБ тоже начала работу на участках. Мы хотим отметить высокую явку. Фактически в 10.00 на всех участках, где мы были, уже была 10-процентная явка", - сказал он.

 

Меры повышения дорожной безопасности обсудили в Алматы

20.11.2022, 11:58 28601
Фото: Ассоциация урбанистов Q88
Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по обеспечению безопасности дорожного движения обсудили на круглом столе в Алматы, организованном по инициативе группы компаний Freedom и казахстанской ассоциации урбанистов "Q88" с участием экспертов, урбанистов, архитекторов и городских активистов.

Согласно данным Комитета правовой статистики и Генеральной прокуратуры РК, в Алматы за 8 месяцев 2022 года совершено 2717 ДТП, в которых было ранено 3127 и погибло 59 человека.
 
По мнению экспертов, для города необходимо разработать и внедрить комплексную программу повышения мер дорожной безопасности, которая должна основываться на научных расчетах и передовом международном опыте. С этой целью в городе планируют внедрить новый социальный проект Vision Zero Almaty. Его смысл - в объединении усилий государственных ведомств, общественных организаций и других НПО, работающих в сфере урбанистики. Не менее важное отличие проекта от прежних форматов - программно-целевой подход, который будет позволять отслеживать промежуточные результаты и вовремя вносить коррективы.
 

Программа должна охватывать всех участников дорожного движения - пешеходов, водителей, общественный транспорт, велодвижение и др., а ее главными инструментами должны быть физически осязаемые меры успокоения трафика и рационализация дорожного пространства. Элемент изменения поведения участников движения посредством обучения или пропаганды может иметь место, но людям свойственно ошибаться. Поэтому важно инфраструктурой исключить возможность самой ошибки человека и минимизировать ее последствия", - заявил архитектор, член ассоциации урбанистов "Q88" Давид Камински.


В свою очередь сооснователь группы компаний Sergek Group Кайрат Ахметов поддержал представителя Ассоциации урбанистов и отметил, что в Алматы недостаточно только повышения водительской дисциплины, чтобы дорожное движение стало безопасным.
 

После внедрения интеллектуальной системы общественной и дорожной безопасности "Сергек" мы наблюдали положительную динамику по снижению смертельных ДТП. В Астане удалось снизить число погибших в два раза с 2017 года и по настоящее время удается удерживать эти показатели. В Алматы после внедрения системы смертность сразу тоже снизилась почти вдвое, но сейчас мы наблюдаем ухудшение ситуации. Поэтому системные проблемы на дорогах нужно решать совместными усилиями и комплексными мерами, в том числе в рамках проекта Vision Zero", - отметил Ахметов.


По мнению члена общественного совета Алматы Марата Шибутова, нужно внедрить расчет экономических потерь от гибели людей, их травматизма, аварий, задержек движения на улицах из-за ДТП и т.д.
 

Помимо измерения собственно травм и смертей нужно знать, сколько все эти проблемы стоят? Также нужно вносить решения по безопасности дорожного движения в разрабатываемый градостроительный кодекс, в различные нормативы по проектированию и обустройству улиц, зданий и сооружений, генпланы. В общем, будем работать над этим вопросом - это, конечно, долго и сложно, но человеческие жизни стоят этого", - отметил спикер.

 
В свою очередь советник председателя правления СК "Freedom Insurance" Марлен Сихаев заявил, что компания, являясь лидером казахстанского рынка автострахования, на основе имеющейся экспертизы, внутренних данных и аналитики, понимает важность усиления роли безопасности для участников дорожного движения.
 

Поэтому закономерно, что именно группа компаний Freedom является инициатором сегодняшнего круглого стола и соучастником проекта по повышению дорожной безопасности в городе Алматы",- резюмировал Сихаев.

 
В завершение мероприятия участники и организаторы договорились проводить подобные обсуждения регулярно, а также подключать новых сторонников реализации проекта.
 

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