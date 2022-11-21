ЦИК РК: 10 050 избирательных участков приступили к голосованию

Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Озвучены результаты первого exit poll, проведенного на выходах из избирательных участках, международным институтом региональных исследований "Открытое общество" по заказу телерадиокорпорации Qazaqstan.





Согласно результатам опросов, голоса распределились следующим образом: Касым-Жомарт Токаев - 82,45%, Жигули Дайрабаев - 3,33%, Каракат Абден - 2,54%, Мейрам Кажыкен - 2,23%, Нурлан Ауесбаев - 2,17%, Салтанат Турсынбекова - 2,08% и "против всех" - 5,2%. Явка избирателей составила 68,70%.





1062 интервьюера на 354 избирательных участках, в Астане, Алматы, Шымкенте и всех областных центрах Казахстана, опросили более 304 тысяч избирателей.





По результатам второго exit poll, проведенного институтом общественной политики партии Amanat по заказу телеканала "Астана", за кандидатуру Касым-Жомарта Токаева проголосовали 85,52% казахстанцев. Явка избирателей составила 67,71 %.





По данным института общественной политики, озвученным в ходе онлайн-телемарафона, голоса распределились следующим образом: Касым-Жомарт Токаев - 85,52%, Жигули Дайрабаев - 2,67 %, Каракат Абден - 2,61 %, Мейрам Кажыкен - 2,43 %, Нурлан Ауесбаев - 1,93 %, Салтанат Турсынбекова - 1,44 %, графа "против всех" - 3,40 %.





Социологическим исследованием были охвачены около 600 избирательных участков в 74 городах и 242 селах страны.





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Стали известны результаты третьего exit-poll, проведенного институтом комплексных социальных исследований – Астана ОФ ИКСИ "Социс-А" по заказу "31 канала". Явка составила 70,6%.





Согласно результатам опросов, голоса распределились следующим образом: Касым-Жомарт Токаев – 82,02%, Жигули Дайрабаев - 3,68%, Каракат Абден – 2,84%, Мейрам Кажыкен – 2,62%, Нурлан Ауесбаев – 2,38%, Салтанат Турсынбекова – 2,24%, графа "против всех" – 4,22 %





Были опрошены около 482 тысяч избирателей на 379 избирательных участках по всей стране.





досрочные президентские в соответствии с обновленной Конституцией. Впервые глава государства Напомним, в воскресенье, 20 ноября, в Казахстане прошли выборы в соответствии с обновленной Конституцией. Впервые глава государства избирался на один семилетний срок без права переизбрания.

шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев от народной коалиции, директор Института исследований современного общества Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", Жигули Дайрабаев от народно-демократической партии "Ауыл", Каракат Абден от "Национального альянса профессиональных социальных работников", Салтанат Турсынбекова от общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол" и руководитель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Казахстана Нурлан Ауесбаев. На высший пост претендовали , в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев от народной коалиции, директор Института исследований современного общества Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", Жигули Дайрабаев от народно-демократической партии "Ауыл", Каракат Абден от "Национального альянса профессиональных социальных работников", Салтанат Турсынбекова от общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол" и руководитель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Казахстана Нурлан Ауесбаев.





"против всех". В списки избирателей на выборы были 12 млн граждан. В этом году в избирательных бюллетенях появилась графа. В списки избирателей на выборы были включены почти

По республике процедура голосования стартовала с 07.00 на 86 отдельных участках - с шести утра и закончилась в 20.00 по времени Астаны.

В связи с нахождением в другом часовом поясе прекратили работу в 21.00 по времени столицы избирательные участки в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях.

68 избирательных участков были открыты в 53 странах мира.

Таким образом, во всех регионах страны завершена работа более десяти тысяч открытых избирательных участков.

По данным ЦИК, по состоянию на 22.00 явка по стране составила 69,43%, в голосовании приняли участие 8 299 501 гражданин. Члены участковых избирательных комиссий подсчитывают бюллетени. Предварительные итоги голосования на внеочередных президентских выборах будут оглашены в понедельник.





Согласно нормам действующего законодательства на установление и опубликование итогов выборов, регистрацию избранного президента Республики Казахстан в Центральной избирательной комиссии РК предусмотрено семь дней - не позднее 27 ноября 2022 года. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов президента РК не позднее 10 дней со дня проведения выборов - не позднее 30 ноября 2022 года.

Наиболее активно голосовали жители Жетысуской - 81,42%, Кызылординской - 81,07%, Туркестанской - 80,37%, Абайской - 80,18%, Жамбылской - 79,57%, Восточно-Казахстанской -79,49%, Костанайской - 79,28%, Северо-Казахстанской - 79,01%, Акмолинской -78,87 %, Карагандинской - 78,39%, Павлодарской - 77,58%, Улытауской -75,48 %, Актюбинской - 72,81 %, Алматинской - 72,10% и Атырауской - 70,87 % областей. Меньше всего явка была зарегистрирована в Алматы - 28,72%.

В наблюдении за внеочередными выборами президента РК участвовали более 600 международных наблюдателей.

Как отмечают в Генпрокуратуре, электоральная кампания и непосредственно сам процесс голосования прошли в законной обстановке. Жалоб и заявлений граждан о том, что им препятствуют в голосовании, не поступало.





По данным ЦИК, в этом году семь организаций смогут проводить опросы общественного мнения: исследовательский институт "Общественное мнение" ("Қоғамдық пікір"), институт общественной политики партии AMANAT, научно-исследовательский центр "Молодежь", научно-исследовательская ассоциация "Институт демократии", институт комплексных социальных исследований - Астана ОФ ИКСИ "СОЦИС-А", исследовательская группа DAMU RG и международный институт региональных исследований "Открытое общество".





Из семи вышеперечисленных организаций, только три заявили о проведении опросов в формате exit-poll на выборах президента РК: институт общественной политики партии Amanat, институт комплексных социальных исследований Астана ОФ ИКСИ "СОЦИС-А", международный институт региональных исследований "Открытое общество".

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев 1 сентября предложил провести досрочные президентские выборы. 17 сентября президент подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", который предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий президента Республики.



