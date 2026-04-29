Банкноты номиналом 2000 тенге старого образца выведут из обращения в июне

Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Базовая ставка сохранена на уровне 18% годовых. Такое решение принял комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе ведомства.





По информации Нацбанка, годовая инфляция в марте 2026 года замедлилась до 11%, при этом продовольственная инфляция составила 11,7%, непродовольственная - 11,3%, сервисная - 10,0%.





Замедлению инфляции способствовали умеренно жесткие денежно-кредитные условия, положительная курсовая динамика, стабилизация потребительского спроса, в том числе на фоне снижения темпов потребительского кредитования, а также действие моратория на рост цен ЖКУ, ГСМ и иные антиинфляционные меры правительства", - рассказали в Нацбанке.





Сообщается, что месячная инфляция в марте снизилась до 0,6% после 1,1% в феврале. Базовая и сезонно очищенная инфляция также демонстрируют замедление. Вместе с тем их текущие уровни по-прежнему складываются выше значений, необходимых для достижения цели 5%, что указывает на сохранение инфляционного давления в экономике.





Эксперты пояснили, что обострение ситуации на Ближнем Востоке сопровождается повышением мировых цен на энергоносители, продовольствие и удобрения. Это увеличивает инфляционное давление в ряде стран и повышает риски удорожания импорта для Казахстана.





Рост экономики по оперативным данным в январе-марте 2026 года составил 3,0% в годовом выражении. Несмотря на более слабую динамику нефтяного сектора, рост экономики в целом остается устойчивым благодаря высокой активности в ряде отраслей. Наиболее высокие темпы роста сохраняются в строительстве, транспорте, обрабатывающей промышленности и торговле.





Что касается проинфляционных рисков, они связаны прежде всего с усилением внешнего инфляционного давления на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Дополнительные риски формируются в связи с возобновлением роста тарифов на ЖКУ и ГСМ выше инфляции после завершения моратория, а также вторичными эффектами от повышения регулируемых цен, в том числе через рост издержек для бизнеса. Требует мониторинга дальнейшая адаптация бизнеса к налоговым изменениям и сохраняющиеся повышенные инфляционные ожидания.





При сохранении текущих тенденций и отсутствии новых шоков Национальный банк будет готов рассматривать возможность снижения базовой ставки в рамках последующих решений", - добавили в пресс-службе.



