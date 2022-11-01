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Выборы президента: в ЦИК уточнили число избирателей

31.10.2022, 19:21 10916
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 31 октября, в ЦИК по итогам проверки списков территориальными избиркомами представили уточненное число избирателей.

В списки избирателей в общей сумме включены 11 950 485 человек. Исходя из этой численности избирателей будут изготавливаться бюллетени для голосования", - сообщил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров.

В итоге число избирательных бюллетеней для внеочередных выборам президента, включая резерв 1% от общего числа избирателей, включенных в списки, составляет 12 069 990. Бюллетени будут напечатаны на государственном и русском языках.
 

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В правительстве РК рассмотрели вопросы передачи некоторых активов в госсобственность

01.11.2022, 08:51 3756
В правительстве РК рассмотрели вопросы передачи некоторых активов в госсобственность
Фото: primeminister.kz
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены вопросы передачи некоторых активов в государственную собственность и реализации мер в нефтегазовой отрасли, сообщила пресс-служба правительства.
 
В частности, по данным Агентства по защите и развитию конкуренции РК, одна из коммерческих транспортно-логистических компаний Алматинской области, используя преимущественное положение, в период с апреля по декабрь 2021 года получила монопольный доход на сумму порядка 4,3 млрд тенге. В отношении компании проводится досудебное расследование.
 

В октябре от руководства частной организации поступило обращение о передаче в дар государству 100% доли участия в дочернем ТОО", - говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что рынок "Барыс-4" в Алматы возвращен в госсобственность.
 

Пункт пропуска на казахстанско-узбекской границе закроют до конца 2024 года

31.10.2022, 18:50 11531
Пункт пропуска на казахстанско-узбекской границе закроют до конца 2024 года
Фото: gov.kz
Ташкент. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пункт пропуска Зангиота - Коплонбек на границе Казахстана и Узбекистана закроют с 1 ноября до конца 2024 года, сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области на своей странице в Facebook.

В хокимияте причиной закрытия назвали необходимость в модернизации и техническом переоснащении пункта пропуска со стороны Казахстана.
 

Экс-министр здравоохранения назначен руководителем медцентра УДП РК

31.10.2022, 18:33 12101
Экс-министр здравоохранения назначен руководителем медцентра УДП РК
Фото: primeminister.kz
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-министр здравоохранения РК Алексей Цой назначен руководителем медицинского центра управления делами президента, сообщается на сайте УДП РК.
 
Алексей Цой окончил Sells College (Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, институт международного права и международного бизнеса "Данекер", Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Проходил стажировку в Стэндфордском университете (США), Сингапуре, Москве, Германии, Великобритании и др. Доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук.
 
Трудовую деятельность начал в 2001 году врачом-эндоскопистом. В разные годы работал генеральным секретарем в ОО "Евроазиатское респираторное общество", директором РГП "Центр внедрения современных медицинских технологий" УДП РК, начальником ГУ "Медицинский центр УДП РК", главным врачом городской больницы № 1 акимата Астаны, вице-министром здравоохранения и социального развития РК, министром здравоохранения РК.
 
Кроме того, по данным УДП, Рустам Албаев назначен директором больницы МЦ УДП РК.
 
Рустам Албаев окончил Акмолинскую государственную медицинскую академию, получил специализацию в НИИ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. Кардиохирург высшей категории, кандидат медицинских наук, магистр делового администрирования в медицине. Стипендиат программы "Болашақ".
 
Трудовую деятельность начал в 2001 году хирургом Акмолинской областной детской больницы. Ранее занимал должности главного врача многопрофильной областной больницы № 2 управления здравоохранения Акмолинской области, главного инспектора по вопросам медицины Больницы МЦ УДП РК, президента АО "Центральная клиническая больница" МЦ УДП РК.
 

Послом Казахстана в Узбекистане назначен Бейбут Атамкулов

31.10.2022, 17:15 13146
Послом Казахстана в Узбекистане назначен Бейбут Атамкулов
Фото: primeminister.kz
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бейбут Атамкулов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Бейбут Атамкулов родился 19 мая 1964 года в селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области.
 
В 1986 году окончил в Алма-Ате металлургический факультет Казахского политехнического института имени Ленина по специальности "инженер-металлург".
 
Трудовой стаж:
 
В 1986-1991 годы - плавильщик, мастер, старший мастер рафинировочного цеха, ведущий инженер ОКС, ведущий инженер, заместитель начальника отдела ВЭС Чимкентского свинцового завода;
 
В 1991-1993 годы - директор ВТФ "Черметэкспорт", РВО "Казметаллэкспорт";
 
В 1993-1996 годы - первый заместитель генерального директора ГВК "Казахстан Сауда" Министерства внешнеэкономических связей РК;
 
С 1996 года - первый заместитель генерального директора ГАО "Карагандинский металлургический комбинат";
 
В 1996-2002 годы - президент компании "Рахат МеталС";
 
В 2002-2006 годы - президент, председатель совета директоров ГК "Рахат";
 
С 2006 года - советник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации;
 
В 2006-2007 годы - советник-посланник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации;
 
В 2007 - 2008 годы - советник-посланник посольства Республики Казахстан в Исламской Республике Иран;
 
В 2008-2010 годы - генеральный консул Республики Казахстан во Франкфурте-на-Майне (ФРГ);
 
С 05.2010 по 09.2012 года - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Малайзии;
 
С 11.2010 по 07.2012 года - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Индонезия, Бруней-Даруссаламе, Республике Филиппины по совместительству;
 
С 10.2012 по 06.08.2014 года - ответственный секретарь Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
 
С 13.08.2014 по 08.2015 года - ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;
 
С 08.08.2015 по 10.2016 года - аким Южно-Казахстанской области;
 
С 07.10.2016 по 26.12.2018 года - министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
 
С 26.12.2018 года, переназначен с 25.02.2019 - 09.2019 года - министр иностранных дел Республики Казахстан;
 
С 18.09.2019 года, переназначен с 18.01.2021 -11.01.2021 года - министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
 
Также указом главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Хорватия Алтай Абибуллаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.
 

Тимур Султангазиев назначен первым вице-министром здравоохранения РК

31.10.2022, 10:00 19611
Тимур Султангазиев назначен первым вице-министром здравоохранения РК
Фото: primeminister.kz
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Тимур Султангазиев назначен на должность первого вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, сообщила пресс-служба правительства.
 
Тимур Султангазиев родился 25 июня 1982 года. Окончил Казахский национальный медицинский университет (2006) по специальности "Врач", интернатуру по специальности "Общая хирургия", Университет Tulane, США, магистратуру (2009), специальность "Менеджер системы здравоохранения".
 
Трудовой стаж:
 
• специалист АО "Республиканский научный центр скорой медицинской помощи" (11.03.2010-03.08.2010);
• менеджер, директор департамента АО "Национальный медицинский холдинг" (03.08.2010-29.03.2013);
• президент АО "Центр медицинских технологий и информационных систем" (04.04.2013-21.07.2014);
• первый заместитель генерального директора ТОО "Медикер" (28.07.2014-29.01.2016);
• заместитель генерального директора РГП на ПХВ "Республиканский центр здравоохранения" (10.02.2016-08.08.2016);
• директор департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (08.08.2016-01.03.2017);
• директор департамента управления проектами Министерства здравоохранения Республики Казахстан (01.03.2017-05.2018);
• руководитель управления здравоохранения Северо-Казахстанской области (05.2018-04.2020);
• председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК (04.2020-10.2020);
• заместитель акима Северо-Казахстанской области по вопросам занятости и здравоохранения (12.2021-07.2022).
 

В Казахстане ряд судей освобождены от должностей

29.10.2022, 12:25 41856
В Казахстане ряд судей освобождены от должностей
Фото: Depositphotos
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов Республики Казахстан".
 
Согласно тексту указа, от занимаемых должностей освобождены:
 
председатель Костанайского областного суда Смолин Анатолий в связи с уходом в отставку.
 
По городу Астане:
 
судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Кабиденова Динара в связи с переходом на другую работу;
 
судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Альхожаев Кыдырбек в связи со смертью.
 
По городу Алматы:
 
судья районного суда № 2 Бостандыкского района Сырлыбаев Канат по решению судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка.
 
По Кызылординской области:
 
судья специализированного межрайонного экономического суда Бекмамбетов Галымжан по решению судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка.
 

Казахстан и Узбекистан подписали дорожную карту

28.10.2022, 19:42 53721
Казахстан и Узбекистан подписали дорожную карту
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на полях заседания Совета глав правительств СНГ, прошедшего в Астане, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
 
На встрече рассмотрены меры по расширению потенциала взаимной торговли, укреплению сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности, транспортно-транзитном секторе, а также вопросы взаимодействия в сфере водных ресурсов.
 

Мы готовы к дальнейшему углублению отношений по всем направлениям взаимовыгодного сотрудничества", - отметил премьер-министр РК.

 
Со своей стороны Абдулла Арипов подтвердил готовность Узбекистана продолжать активную работу по всем приоритетным направлениям.
 

Казахстан является одним из крупнейших торговых партнеров нашей страны. За последние пять лет двусторонний товарооборот вырос более чем в два раза. Теперь перед нами стоит задача довести объем взаимной торговли до $10 млрд. Укрепляется также взаимовыгодное сотрудничество между различными регионами наших стран", - сказал Абдулла Арипов.

 
По итогам встречи главы правительств подписали дорожную карту по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, которая предусматривает реализацию мер в сферах налогового регулирования, транзита грузов, образования, энергетики, сельского хозяйства и т.д. В частности, в документе отражены планы по запуску совместных производственных проектов в различных отраслях, развитию логистической инфраструктуры, наращиванию поставок промышленных товаров и подготовке ряда важных межгосударственных соглашений.
 

Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана

28.10.2022, 17:20 53941
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Ибрахиму Раиси, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате террористического акта в святилище Шахчираг в городе Ширазе.
 

В этот тяжелый момент, разделяя горечь Вашей утраты, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, всем, потерявшим своих родных и близких, а также всему иранскому народу. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сообщается в телеграмме.

 
Напомним, накануне террористы атаковали святилище Шахчираг в городе Ширазе, сообщает информирует "Хабар 24".
 
Открыв огонь по мавзолею, преступники ворвались внутрь. В результате происшествия погибли 15 человек, еще 40 получили ранения. Среди погибших есть несколько женщин и детей.
 
Двое из предполагаемых террористов арестованы, сотрудники службы безопасности работают на месте инцидента.
 

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