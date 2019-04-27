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Выборы депутата сената от города Шымкента назначены на 24 июня

26.04.2019, 21:19 3781
Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - Выборы депутата сената парламента РК от города Шымкента вместо выбывшего назначены на 24 июня. Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы ЦИК, указом президента РК от 18 марта 2019 года Сатыбалды Дархан Амангельдиевич, занимавший выборную должность депутата сената, назначен чрезвычайным и полномочным послом в Республике Узбекистан. 
 

Принято постановление Центральной избирательной комиссии о назначении на 24 июня 2019 года выборов депутата сената парламента Республики Казахстан от города Шымкента вместо выбывшего, а также утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутата сената парламента Республики Казахстан от города Шымкента", - сообщили в Комиссии.

 
В пресс-службе уточнили, что выдвижение кандидатов начинается с 27 апреля и заканчивается 24 мая текущего года. Выдвижение кандидатов проводится: на сессии маслихата политическими партиями и общественными объединениями через своих представителей; в порядке самовыдвижения.
 
Кандидатом в депутаты сената может быть выдвинут депутат маслихата, а также гражданин, проживающий на территории Шымкента. Депутатом сената парламента может быть гражданин Казахстана не моложе 30 лет, имеющий высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, а также постоянно проживающий не менее трех лет в регионе, который он представляет.
 
Регистрация кандидатов начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18.00 3 июня. Предвыборная агитация начнется после 18.00 3 июня и завершится 22 июня. Средства на проведение предвыборной агитации будут выделены кандидатам из республиканского бюджета.
 

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