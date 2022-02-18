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Выборы районных акимов в Казахстане пройдут в 2024 году

17.02.2022, 22:22 831
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Выборы районных акимов в Казахстане пройдут в 2024 году. Об этом заявил в интервью телеканалу Qazaqstan президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства напомнил, что в прошлом году впервые были проведены выборы сельских акимов
 

В прошлогоднем послании я сказал, что нужно провести выборы акимов районов. Мы проведем их в 2024 году. Возможно, в качестве пилотного проекта мы приступим к этой работе со следующего года", - сказал Токаев.


Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью рассказал об участии в следующих президентских выборах.
 

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Исполнительный секретарь Nur Otan обсудил с премьер-министром реализацию предвыборной программы партии

17.02.2022, 11:55 3176
Исполнительный секретарь Nur Otan обсудил с премьер-министром реализацию предвыборной программы партии
Фото: Instagram/Асхат Оралов
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов встретился с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Как вы знаете, по поручению главы государства, председателя партии Касым-Жомарта Токаева Центральным аппаратом Nur Otan совместно с фракцией в мажилисе проводится анализ качества исполнения предвыборных обещаний партии за 2021 год", - написал Оралов в Instagram.

 
Он рассказал, что в ходе встречи с главой кабмина были обсуждены вопросы взаимодействия членов правительства и партийных органов по реализации республиканской предвыборной программы Nur Otan.
 

Президент принял посла ОАЭ в Казахстане

16.02.2022, 19:13 6811
Президент принял посла ОАЭ в Казахстане
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял ОАЭ в Казахстане Мухаммеда Саида Мухаммеда Аль-Арики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Собеседники обсудили перспективы развития казахско-эмиратского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства подчеркнул твердую приверженность дальнейшему укреплению традиционно дружественных и взаимовыгодных отношений между Казахстаном и Эмиратами.
 
Посол ОАЭ выразил признательность лидеру Казахстана за возможность встречи и проинформировал о готовности его страны к расширению двустороннего сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов.
 

Токаев поддержал решение президента Туркменистана о проведении внеочередных президентских выборов

14.02.2022, 17:57 16766
Токаев поддержал решение президента Туркменистана о проведении внеочередных президентских выборов
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора поддержал решение президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о проведении внеочередных президентских выборов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам президента Казахстана, огромный политический и жизненный опыт лидера Туркменистана послужит делу процветания этого государства, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Также в ходе телефонного разговора главы государств обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита казахстанского лидера в Ашхабад в октябре прошлого года. 
 
Отмечается, что президенты с удовлетворением констатировали рост объемов взаимной торговли, активизацию сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства. В ходе беседы была высказана заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между двумя братскими государствами.
 

Уали рассказал подробности визита Токаева в Россию

14.02.2022, 14:37 17741
Уали рассказал подробности визита Токаева в Россию
Фото: kazpravda.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Пресс-секретарь президента Берик Уали рассказал подробности визита Касым-Жомарта Токаева в Россию и его переговоров с Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Переговоры с Владимиром Путиным
 

В Москве были проведены насыщенные и, самое главное, плодотворные переговоры нашего президента с Владимиром Путиным. Беседа, продолжавшаяся, к слову, более 4 часов, по оценке обоих лидеров, позволила открыто и в доверительном ключе обсудить наиболее актуальные темы казахстанско-российской повестки", - говорится в статье Уали «Краткосрочный визит с долгосрочными перспективами», размещенной в газете «Казахстанская правда».

 
По словам пресс-секретаря главы государства, формат переговоров был очень открытым.
 

Встреча на высшем уровне была организована без оглядки на "социальное дистанцирование" - были и полноценные рукопожатия, и дружеские объятия. По нынешним "ковидным" временам такой прием на высшем уровне - большая редкость. Таких важных гостей, как президенты Ирана и Франции, Путин встречал холодно и вел с ними переговоры на почтительном расстоянии, через длинный стол", - подчеркнул Уали. 

 
Он рассказал, что Путин и Токаев в одной машине передвигались по улицам города и обсуждали двусторонние отношения. 
 
Уали напомнил, что кремлевские переговоры завершились подписанием большого пакета соглашений в сфере образования, цифровизации, освоения космоса, подготовки специалистов в области мирного использования атомной энергии. Были достигнуты предметные договоренности по расширению сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане, а также по подготовке востребованных специалистов в рамках нашей стипендиальной программы "Болашак". 
 

Необходимо отметить положительное отношение Владимира Путина к безусловно полезным инициативам Касым-Жомарта Токаева в этом вопросе. Президент Казахстана считает, что эти благие начинания помогут переформатировать наше образование в сторону получения молодыми людьми передового технического образования", - добавил Уали. 

 
Значимым итогом переговоров, по его словам, стало соглашение о сотрудничестве между АО "НК "Казахстан тeмip жолы" и АО "Трансмашхолдинг", которое предусматривает поставки маневровых и магистральных локомотивов, грузовых вагонов и другой продукции российского железнодорожного машиностроения. 
 
Уали особо отметил заявление Путина о том, что Россия будет делать все, чтобы поддержать Касым-Жомарта Токаева.
 
Встреча с Мишустиным
 
Очень плодотворно прошла встреча Касым-Жомарта Токаева с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. На ней обсуждались вопросы дальнейшего продвижения делового партнерства между Казахстаном и Россией. 

Президент призвал направить все усилия, прежде всего, на реализацию достигнутых в ходе состоявшегося визита договоренностей и добиться конкретных результатов", - отметил Уали. 

 
Поездка в Татарстан
 
В России Токаев также впервые посетил Казань - город с тысячелетней историей и богатейшим культурным наследием.
 
Визит начался с посещения Казанского Кремля, история которого насчитывает тысячу лет. Здесь президент посетил мечеть "Кул Шариф" и Благовещенский собор. Он был впечатлен увиденным, отметив символичность добрососедского расположения мусульманской мечети и православного храма в минутной ходьбе друг от друга.
 
После посещения Кремля Токаев провел переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. 
 

Глава Татарстана сопровождал казахстанского лидера на протяжении всего пребывания в республике. Очевидно, что у них сложились дружеские отношения. Их встреча в Казани стала третьей по счету за последние 10 месяцев", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства. 

 
Основное внимание на переговорах было уделено развитию торгово-экономической и инвестиционной кооперации. Было отмечено, что Татарстан занимает одно из ведущих мест среди субъектов России по уровню и масштабам сотрудничества с Казахстаном, которое растет из года в год. Показательным примером этого взаимодействия является деятельность флагманов экономики республики - "ТАНЕКО" и "КАМАЗ".
 
Токаев посетил заводы этих предприятий, расположенные в Нижнекамске и Набережных Челнах. 
 

На сегодняшний день в активной фазе находятся три проекта по строительству заводов по выпуску автокомпонентов "КАМАЗ" и автомобильных шин "Татнефть" в Костанайской и Карагандинской областях. На подходе еще три крупных проекта с участием этих компаний. В свою очередь в Татарстане плодотворно работают порядка 40 совместных предприятий с участием казахстанского капитала", - отметил Уали. 

 
Президенту рассказали, что в Татарстане проживают около 2 тысяч казахов, больше половины из которых - студенты. В Нижнекамске и Набережных Челнах президент встретился с молодыми специалистами из Казахстана, проходящими практику в компании "Татнефть" и на заводе компании "КАМАЗ". 
 

Татарстан - безусловно, развитый во всех отношениях регион России. Эта республика сохранила свою национальную самобытность, но в то же время сделала мощный рывок в технологическом развитии", - отметил президент во время визита. 

 
В Казани в честь лидера Казахстана также был организован прием и концерт от имени президента Татарстана, в ходе которого были исполнены казахские, татарские, русские песни, в том числе произведения Шамши Калдаякова и других композиторов.
 
 "Касым-Жомарт Токаев считает, что нынешний визит в Российскую Федерацию и переговоры на высшем уровне, без всякого преувеличения, стали очень важными, если не самыми важными, которые состоялись в последние годы между Казахстаном и Россией. Полагаю, эту точку зрения разделяет и российский лидер", - подчеркнул Уали. 

Напомним, визит Токаева в Россию состоялся 10-11 февраля. По итогам переговоров Токаев и Путин подписали 11 документов.  
 

Роман Скляр встретился с президентом Туркменистана

12.02.2022, 18:38 32736
АШХАБАД. 12 ФЕВРАЛЯ - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр посетил Ашхабад с рабочим визитом, где провел переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи с главой Туркменистана были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан 24-25 октября 2021 года, сообщает пресс-служба правительства РК.
 
В рамках визита Скляр также провел отдельные переговоры с заместителями председателя кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Шахымом Абдрахмановым и Чары Гылыджжовым, в ходе которых были детально рассмотрены практические меры дальнейшего углубления экономического сотрудничества. 
 
Напомним, в Туркменистане 12 марта пройдут досрочные выборы президента.
 

Казахстан рассматривает Германию как важного стратегического партнера - Карин

11.02.2022, 18:21 45306
НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Государственный секретарь Ерлан Карин встретился с Уполномоченным МИД Германии по странам Центральной Азии, Восточной Европы и Кавказа Маттиасом Люттенбергом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи госсекретарь и Уполномоченный МИД ФРГ обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-германского сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Госсекретарь подчеркнул, что Казахстан рассматривает Германию как важного стратегического партнера в Европе и Европейском Союзе и заинтересован в дальнейшем развитии многоплановой кооперации.
 
Карин также проинформировал собеседника о планах по политической модернизации и реализации нового экономического курса Главы государства.
 
В свою очередь, Маттиас Люттенберг поблагодарил госсекретаря за возможность встречи и отметил большой потенциал для наращивания политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между нашими странами.
 

Главы Казахстана и Татарстана обсудили сотрудничество между странами в разных сферах

11.02.2022, 17:45 46271
Главы Казахстана и Татарстана обсудили сотрудничество между странами в разных сферах
Фото: Акорда
КАЗАНЬ. 11 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи главы двух государств обсудили пути расширения сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Я очень рад своему пребыванию здесь в качестве руководителя Казахстана. Я встречался с Вами несколько раз в нашей стране. Мы говорили о многих вещах, и, конечно же, о том, чтобы развивать и укреплять сотрудничество между Казахстаном и Татарстаном. У нас очень серьезные проекты в нашем двустороннем сотрудничестве. Поэтому думаю, что эти проекты, безусловно, найдут свое воплощение, коль скоро имеется политическая воля руководителей и Казахстана, и Татарстана", - сказал Токаев в ходе встречи.

 
Казахстанский лидер проинформировал Минниханова о состоявшихся вчера продуктивных переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
 

Очень доволен их содержанием, результатами этой встречи. Мы, естественно, говорили о том, что Казахстан будет развивать свое сотрудничество с Татарстаном как с субъектом Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин в своем выступлении на пресс-конференции особо выделил Татарстан как один из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации и приветствовал мое решение посетить республику с рабочим визитом", - подчеркнул глава Казахстана.

 
Токаев также отметил важность развития культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Татарстаном.
 

Действительно, между нашими странами имеются связи, которые уходят вглубь истории. По сути дела, наша история - общая. Я интересуюсь историческими моментами, читаю статьи, книги по истории. И каждый раз убеждаюсь и даже удивляюсь, насколько глубоки и интегрированы в историческом плане наши связи. Полностью согласен с Вашим мнением, что культурно-гуманитарное сотрудничество должно развиваться. Во всяком случае, Казахстан готов к этому", - сказал президент РК.

 
Лидер Казахстана дал высокую оценку динамичному развитию Татарстана под сильным и авторитетным руководством Минниханова и пожелал ему дальнейших успехов на благо народа республики.
 
В свою очередь президент Татарстана выразил Токаеву признательность за визит в Казань и отметил стратегическую важность развития сотрудничества с Казахстаном.
 

Для нас это большая честь. Мы высоко ценим возможность работать с Республикой Казахстан в рамках казахстанско-российских дружеских отношений. Казахстан для Республики Татарстан является стратегическим партнером. Есть много соглашений с регионами Казахстана, есть добрые примеры работы наших компаний в Республике Казахстан", - сказал Минниханов.


В завершение встречи Минниханов наградил Токаева орденом "Дуслык" за значительный вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном, укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя народами.
 
Напомним, президент Казахстана посетил знаменитый Казанский Кремль.
 

Токаев посетил знаменитый Казанский Кремль

11.02.2022, 16:05 48656
Фото: ТРК президента
КАЗАНЬ. 11 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Татарстан посетил знаменитый художественный музей-заповедник "Казанский Кремль", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Программа визита главы государства в Республику Татарстан началась с посещения государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Казанский Кремль", в поездке его сопровождал президент Татарстана. Рустам Минниханов рассказал об уникальном историческом комплексе, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - сообщает в telegram телерадиокомплекс президента. 

 
На территории Казанского Кремля Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть "Кул Шариф" и Благовещенский собор. 
 
Во время посещения мечети наряду с главой Татарстана казахстанского лидера сопровождал председатель духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин, который прочитал молитву.

Напомгим, сегодня в рамках визита в Россию президент Казахстана прибыл в Казань. 
 

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