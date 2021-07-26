В Казахстане завершаются первые в истории выборы сельских акимов

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НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - В большинстве регионов Казахстана завершилось голосование на выборах акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Число избирателей, получивших избирательный бюллетень составляет: в Акмолинской области проголосовали 63 584, или 63,5% избирателей, Актюбинской области - 22 337, или 69,8%, Алматинской области -147 172, или 66,3%, Атырауской области - 31 460, или 71%, Восточно-Казахстанской области - 95 063, или 85,4%, Жамбылской области - 87 827, или 84,1%, Западно-Казахстанской области - 26 782, или 69,2%, Карагандинской области - 54 851, или 67,3%, Костанайской области - 37 923, или 81%, Кызылординской области - 25 873, или 71,7%, Мангистауской области - 9080, или 64,2%, Павлодарской области - 37 430, или 70,9%, Северо-Казахстанской области - 48 471, или 80,2 %, Туркестанской области - 185 264, или 69,9% избирателей успели получить свои бюллетени.

Число избирателей, включенных в списки, составляет в Акмолинской области - 100 111, Актюбинской области - 32 017, Алматинской области - 221 952, Атырауской области - 44 305, Восточно-Казахстанской области - 111 328, Жамбылской области - 104 391, Западно-Казахстанской области - 38 724, Карагандинской области - 81 540, Костанайской области - 46 799, Кызылординской области - 36 071, Мангистауской области - 14 144, Павлодарской области - 52 819, Северо-Казахстанской области - 60 471, Туркестанской области - 265 146.

Количество избирательных округов в Акмолинской области - 95, Актюбинской области - 35, Алматинской области - 71, Атырауской области - 18, Восточно-Казахстанской области - 77, Жамбылской области - 38, Западно-Казахстанской области - 31, Карагандинской области - 75, Костанайской области - 65, Кызылординской области - 40, Мангистауской области - 10, Павлодарской области - 44, Северо-Казахстанской области - 71, Туркестанской области - 60.

Согласно данным территориальных избирательных комиссий, в 730 избирательных округах было выдвинуто 2582 кандидата, из них на последний момент регистрации было зарегистрировано 2297.

Из них 1419 - путем самовыдвижения, 878 от шести зарегистрированных в МЮ РК политических партий. По гендерному составу: мужчины -1839, женщины - 458. Голосование проходило в 14 областях на 1847 избирательных участках.

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