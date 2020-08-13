Выросло поколение, готовое менять себя и мир к лучшему - Байбек о праймериз

Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек в Международный день молодежи обратился со словами благодарности к активистам и волонтерам общереспубликанской акции #BizBirgemiz, инициированной Елбасы и главой государства, передает Kazakhstan Today.

В этот непростой период мы стали свидетелями самоотверженности и огромного патриотизма нашей молодежи. Более 5 тыс. жасотановцев и добровольцев по всей стране обеспечили бесконтактную доставку нуждающимся продуктовых корзин, масок и товаров первой необходимости. Волонтеры Жас Отана одними из первых пришли на помощь к пострадавшим жителям Махтаарала", - написал Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook .





Он отметил, что молодежным крылом Nur Otan недавно была инициирована еще одна акция - "Дарігерлерге мын алгыс!". Медикам по всей стране были доставлены "Пакеты благодарности" с кумысом, шубатом и другими повышающими иммунитет продуктами.

СОЛИДАРНОСТЬ - одна из ключевых ценностей нашей партии. Она выражается в поддержке слабых сильными, малоимущих обеспеченными, больных здоровыми и младших старшими. Рад, что в нашей стране выросло поколение, готовое менять себя и мир вокруг к лучшему. Поколение, умеющее созидать, брать ответственность, проявлять солидарность и взаимовыручку. Это и является сутью идеи #BizBirgemiz", - подчеркнул Байбек.

Он также отметил, что предстоящие внутрипартийные праймериз Nur Otan дадут возможность молодым гражданам показать себя, проявить лидерские навыки в конкурентной политической борьбе. При этом партия ставит перед собой цель - провести максимально открытый отбор для выявления новых лидеров, формирования прозрачных партийных списков на предстоящие выборы в мажилис и маслихаты всех уровней. Для этого решением Елбасы для молодых людей до 35 лет в партийных списках Nur Otan предусмотрена специальная 20%-ная квота.

Уверен, что в ходе праймериз будут выбраны самые достойные представители своего района, города, области, которые будут активно представлять и отстаивать интересы молодежи", - написал Байбек.

В соответствии с поручением Лидера партии Нурсултана Назарбаева молодыми сторонниками также подготовлен проект пятилетней Программы молодежи "Жастар - Отанга!". Документ, учитывающий лучшие мировые практики и более 3 тыс. предложений молодых людей со всех регионов страны, опубликован на сайте Jas Otan. В программе отражены 5 основных проблем молодежи, представлены пути их решения.

Наши усилия будут сосредоточены на таких ключевых вопросах, как доступное жилье и поддержка молодых семей, трудоустройство и занятость, качественное образование, участие в общественно-политической жизни страны и другое. По каждому направлению разработан комплекс мер, определены конкретные индикаторы. Окончательный вариант программы будет обсужден на площадке Jas Otan уже в сентябре. До этого времени каждый может внести свои замечания и предложения. Молодежь - это будущее нашей страны! Біз Жастармен Біргеміз!" - заключил Бауыржан Байбек.

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