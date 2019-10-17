XXII заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству между РК и РФ состоится в 2020 году в России

Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане состоялось XXI заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, передает Kazakhstan Today.

От казахстанской стороны в заседании принял участие первый заместитель премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов, с российской стороны - первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Стороны обсудили широкий круг вопросов взаимодействия в области торгово-экономического сотрудничества, топливно-энергетического комплекса, мирного использования атомной энергии, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения, охраны окружающей среды, образования и науки, социально-трудовых отношений, информационных технологий, культуры, туризма, развития межрегионального и приграничного сотрудничества, а также взаимодействия деловых кругов двух стран", - сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК.

В ходе заседания Алихан Смаилов акцентировал внимание на развитии транзитного потенциала РК.

На протяжении последних лет ведется работа по завершению масштабного автомобильного проекта "Западная Европа - Западный Китай". Уверен, что с завершением работ наши страны смогут в полной мере реализовать транзитный потенциал", - сказал министр финансов РК.

По итогам обсуждения подписан Протокол заседания. Решено, что следующее XXII заседание Межправительственной комиссии состоится в 2020 году в Российской Федерации. Комиссия рекомендовала в 2020 году провести очередное заседание Казахстанско-российского делового совета в рамках Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств. Также рекомендовано уделять особое внимание обмену опытом организации работы по взаимодействию палат с бизнесом, развитию сотрудничества на региональном уровне, укреплению кооперационных связей предприятий Казахстана и России, в том числе для выхода на рынки третьих стран.

В Минфине отмечают, что Казахстан и Россия имеют традиционно высокий уровень двустороннего взаимодействия по всему спектру межгосударственных связей, подкрепленные интенсивностью встреч как на уровне глав государств, так и на других уровнях.

"Планомерно развивается торгово-экономическое сотрудничество. Россия остается главным торговым партнером Казахстана (19,5% во внешнеторговом обороте РК). В 2018 году объем взаимной торговли между РК и РФ составил $18,5 млрд, что на 13,1% выше, чем за 2017 год ($16,4 млрд). По итогам 8 месяцев текущего года объем взаимной торговли между нашими странами увеличился на 0,8% и составил $12,2 млрд", - проинформировали в пресс-службе.

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