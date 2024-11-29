Ядерный зонтик России в первую очередь защитит страны ОДКБ - Шойгу

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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Обновленная ядерная доктрина России предусматривает защиту стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу в кулуарах сессии ОДКБ в Астане.





В старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено. Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет в первую очередь о странах ОДКБ", - цитирует Шойгу издание РБК .





Он также отметил наличие в обновленной доктрине отдельного дополнения, которое касается Беларуси. Речь идет о применении ядерного оружия в случае угрозы ее существования или агрессии с применением обычных видов вооружений.





Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину 19 ноября. Согласно документу, высший государственный приоритет - сдерживание потенциальных противников от агрессии против России и ее союзников, а его средством является ядерное оружие. Среди военных опасностей - наличие у противника оружия массового поражения, средств противоракетной обороны, крылатых, баллистических, гиперзвуковых ракет и беспилотников, а также планирование и проведение "широкомасштабных военных учений вблизи границ" России.







