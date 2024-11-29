28.11.2024, 14:26 40941
Ядерный зонтик России в первую очередь защитит страны ОДКБ - Шойгу
Защита стран ОДКБ предусмотрена в новой ядерной доктрине РФ
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Обновленная ядерная доктрина России предусматривает защиту стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу в кулуарах сессии ОДКБ в Астане.
В старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено. Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет в первую очередь о странах ОДКБ", - цитирует Шойгу издание РБК.
Он также отметил наличие в обновленной доктрине отдельного дополнения, которое касается Беларуси. Речь идет о применении ядерного оружия в случае угрозы ее существования или агрессии с применением обычных видов вооружений.
Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину 19 ноября. Согласно документу, высший государственный приоритет - сдерживание потенциальных противников от агрессии против России и ее союзников, а его средством является ядерное оружие. Среди военных опасностей - наличие у противника оружия массового поражения, средств противоракетной обороны, крылатых, баллистических, гиперзвуковых ракет и беспилотников, а также планирование и проведение "широкомасштабных военных учений вблизи границ" России.
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28.11.2024, 20:19 26061
Путин заявил, что не будет просить военной помощи блока ОДКБ
Президент РФ подчеркнул, что у России достаточно сил, чтобы помочь партнерам по ОДКБ при необходимости
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане заявил, что не будет просить военной помощи блока ОДКБ в случае ударов дальнобойными ракетами по России.
Нужно быть реалистами. Что могут другие страны - участницы ОДКБ сделать в случае ударов американскими ракетами ATACMS?" - сказал президент РФ.
Путин добавил, что даже сейчас у России достаточно сил, чтобы помочь партнерам по ОДКБ при необходимости.
При этом он выразил уверенность, что все члены блока готовы исполнять свои обязательства в полной мере.
Ранее по итогам заседания в расширенном составе главы государств приняли Декларацию Совета коллективной безопасности и подписали ряд документов.
28.11.2024, 19:38 28426
Президент РФ высказался об участии "Росатома" в строительстве АЭС в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане ответил на вопрос, касался ли он лично темы строительства в Казахстане АЭС и выбора подрядчика.
Мы уделили этому достаточно много внимания в ходе переговоров вчера в узком и в широком составе. Казахстан, если он будет осуществлять свои проекты в области атомной энергетики, то, конечно, как любой заказчик, вправе выбрать наиболее приемлемые для себя технологические решения и финансовые схемы", - отметил президент РФ.
Он подчеркнул, что российская компания "Росатом" является крупнейшей компанией своего рода в мире, в том числе и по количеству строящихся атомных электростанций за рубежом.
Мы не просто строим электростанции. Мы, как правило, создаем отрасль в той стране, которая начинает этот вид деятельности. Мы готовим кадры, мы поставляем необходимые материалы, забираем отработанное топливо и так далее, способствуем развитию науки в атомной сфере", - сказал Владимир Путин.
По его словам, если у казахстанской стороны есть необходимость и желание применять какие-то решения, в том числе и технологические решения третьих стран, призвать для совместной работы их специалистов - это тоже возможно, и "Росатом" имеет такой опыт сотрудничества с иностранными партнерами.
Окончательное решение всегда за заказчиком. Но я думаю, что наше сотрудничество с Казахстаном по этому направлению весьма возможно. И было бы на самом деле странно, если бы Казахстан, у которого самые большие в мире запасы урана, не использовал, а только добывал бы это сырье и просто отправлял на экспорт", - сказал глава РФ.
Напомним, что Казахстан рассматривает возможность создания международного консорциума для строительства АЭС. Глава государства заявил о возможности сотрудничества Казахстана и Франции в области гражданской атомной энергетики. Премьер-министр РК обсудил с главой "Росатома" сотрудничество в атомной энергетике.
28.11.2024, 19:11 29591
Путин не исключает возвращения Армении к полноформатному участию в ОДКБ
Армения пока не заявляла о выходе из ОДКБ
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане отметил, что Армения пока не заявляла о выходе из ОДКБ и поддерживает все документы саммита организации.
На мой взгляд, любая страна - член организации должна сама для себя определить, что соответствует ее национальным интересам, и мы будем относиться к этому с уважением", - сказал Путин.
Российский лидер добавил, что не исключил возвращения Армении к полноформатному участию в ОДКБ.
Армения заявила, что берет паузу и не объявляла о выходе из организации, и она поддерживает все документы, которые принимаются в ходе сегодняшней встречи, и обращает наше внимание на это. Если это так, то значит, существует возможность, что Армения вернется к полноформатной работе в рамках ОДКБ. Ну, посмотрим", - сказал президент РФ.
Напомним, в феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому Ереван заморозил свое участие в организации.
28.11.2024, 18:35 31041
Лидеры ОДКБ подписали документы об оснащении войск и коллективных сил организации современными образцами вооружения
Главы государств подробно обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ
Фото: Акорда
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидеры стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности подписали документы, касающиеся оснащения компонентов войск, коллективных сил организации современными и перспективными образцами вооружения и военной техники, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Кроме того, главы государств подробно обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ и возможные варианты ее развития", - отметил Имангали Тасмагамбетов.
По его словам, геополитическая трансформация и те изменения, которые происходят в современной системе международной безопасности, непосредственно влияют на процессы в зоне ответственности ОДКБ.
Обострение противоречий, как вы сами понимаете, провоцирует появление новых точек напряженности", - добавил генсек ОДКБ.
Напомним, по итогам сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности был подписан ряд важных документов.
28.11.2024, 16:51 34721
Путин пригласил президентов и воинские расчеты ОДКБ на парад в честь 80-летия Победы
Президент РФ подчеркнул значимость памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил лидеров стран ОДКБ и воинские расчеты организации на парад в честь 80-летия Победы.
Владимир Путин подчеркнул значимость памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Он выразил уверенность, что во всех странах ОДКБ празднование 80-летнего юбилея пройдет на высоком уровне.
Я надеюсь, что вы найдете возможность приехать на торжественные мероприятия 9 Мая в Москву. Кроме того, мы приглашаем воинские расчеты стран ОДКБ вместе с российскими военными принять участие в параде на Красной площади", - сказал Путин.
Напомним, президенты стран ОДКБ приняли заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и утвердили план мероприятий по празднованию этой даты в 2025 году.
28.11.2024, 16:37 36261
Главы государств ОДКБ приняли Декларацию Совета коллективной безопасности Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам заседания в расширенном составе главы государств приняли Декларацию Совета коллективной безопасности и подписали ряд документов, сообщает Акорда.
По итогам заседания была утверждена целевая межгосударственная программа ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.
Также президенты приняли заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и утвердили план мероприятий по празднованию этой даты в 2025 году.
Принятые в Астане документы направлены на дальнейшее комплексное развитие Организации и системы коллективной безопасности в интересах всех ее членов, отметили в пресс-службе президента РК.
Дополнено 28.11.2024, 17.05
По итогам сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности был подписан ряд важных документов, сообщает пресс-служба ОДКБ.
В частности были подписаны следующие документы:
- Декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности;
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Целевой межгосударственной программе Организации Договора о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы";
- протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года;
- протокол о внесении изменений в соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года;
- заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О дальнейшем укреплении союзнических отношений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности";
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О перечне типовых современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, предлагаемых к оснащению Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности";
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Плане мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов";
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О внесении изменений в Правила процедуры органов Организации Договора о коллективной безопасности";
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О награждениях наградами Организации Договора о коллективной безопасности";
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "Об Отчете об исполнении бюджета Организации Договора о коллективной безопасности за 2023 год".;
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О внесении изменений в Бюджет Организации Договора о коллективной безопасности на 2024 год";
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О бюджете Организации Договора о коллективной безопасности на 2025 год";
- протокольное решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О председательстве в Организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности".
Ранее лидеры стран ОДКБ подтвердили готовность действовать сообща для предупреждения угроз коллективной безопасности.
Напомним, с 1 января 2025 года председательство в ОДКБ перейдет Кыргызской Республике. Следующий саммит ОДКБ пройдет в Кыргызстане в четвертом квартале 2025 года.
28.11.2024, 15:46 38321
Токаев: Лидеры стран ОДКБ подтвердили готовность действовать сообща для предупреждения угроз коллективной безопасности
Фото: Акорда
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Страны Организации Договора коллективной безопасности подтвердили готовность действовать сообща для предупреждения угроз коллективной безопасности, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам совещания с лидерами стран организации в узком составе.
Только что в узком составе у нас состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности. Обсуждены основные итоги деятельности ОДКБ в текущем году под председательством Казахстана. Итоги встречи еще раз подтвердили нашу твердую готовность сообща действовать для предупреждения вызовов и угроз коллективной безопасности", - сказал президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в ходе дискуссии стороны сверили позиции по текущим вопросам международной повестки. Общие оценки нынешней ситуации и видение дальнейшего развития ОДКБ отражены в Декларации Совета коллективной безопасности, разработанной по инициативе Казахстана.
Отдельное внимание было уделено празднованию знакового события - 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Героизм ветеранов, трудовой подвиг тружеников тыла навечно останутся у нас в памяти. Они являются для всех нас неисчерпаемым источником безмерной гордости и уважения. В преддверии знаменательной даты считаем важным приятие заявления Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также утверждения плана мероприятий по празднованию годовщины", - сказал лидер Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в рамках председательства Казахстана в ОДКБ проведено порядка 60 мероприятий по уставным направлениям сотрудничества. Совместно с партнерами проведена работа по продвижению согласованных подходов на международной арене.
Общие оценки государств - участников ОДКБ легли в основу серии политических документов, принятых в этом году. Среди них заявления по вопросам международной информационной безопасности, сотрудничества в космосе, по ситуации на Ближнем Востоке, а также в связи с 80-й годовщиной освобождения Беларуси от нацистских захватчиков. Пристальное внимание в течение года уделялось вопросам боевой подготовки сил и средств системы коллективной безопасности. Сегодня мы подпишем два протокола к международным соглашениям по вопросам статуса сил и средств ОДКБ и перевозкам воинских контингентов. Продолжается работа по повышению навыков и уровня готовности миротворческих контингентов стран ОДКБ. В сентябре-октябре в Казахстане проведены командно-штабные учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024" и специальные учения ОДКБ "Скала-2024". Были отработаны совместные действия при ведении сложных аварийно-спасательных работ на объектах повышенной опасности", - рассказал президент Казахстана.
По его словам, особое внимание в течение года уделялось вопросам противодействия актуальным вызовам и угрозам
На территории Казахстана и ряда других стран ОДКБ одновременно проведены различные этапы специальных операций "Наемник", "Канал", "Нелегал" и "ПРОКСИ". Мероприятия направлены на предотвращение угроз, связанных с международным терроризмом, наркотрафиком, незаконной миграцией и вызовами в информационной среде. По нашей инициативе в текущем году впервые проведены консультации по вопросам противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов и организованной транснациональной преступности. Прорабатывается вопрос создания профильной рабочей группы в рамках ОДКБ. При координации казахcтанского председательства завершилась работа над Целевой межгосударственной программой ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Документ разрабатывался с 2013 года. Сегодня мы подпишем это важное решение, направленное на укрепление южных рубежей организации", - заметил глава государства.
Токаев подчеркнул, что приоритеты казахстанского председательства в ОДКБ системно и поступательно реализуются. При поддержке партнеров будет продолжена активная работа по их дальнейшему продвижению в рамках ОДКБ.
В завершение Токаев поздравил Садыра Жапарова с принятием решения о переходе с 1 января 2025 года председательства в ОДКБ Кыргызской Республике и пожелал кыргызской стороне успехов в этой ответственной миссии.
Следующий саммит ОДКБ пройдет в Кыргызстане в четвертом квартале 2025 года.
28.11.2024, 13:56 29226
Все задачи выполнены - Токаев о председательстве Казахстана в ОДКБ
Фото: ОДКБ
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл очередную сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Организация договора о коллективной безопасности стала ключевой структурой в обеспечении мира и стабильности на огромном пространстве Евразии. В условиях современных вызовов ОДКБ неизменно демонстрирует свою востребованность в качестве гаранта безопасности для всех стран-участниц. Наши согласованные действия, взаимное доверие и поддержка укрепляют коллективную способность решать самые сложные и масштабные задачи", - заявил Токаев.
Он подчеркнул, что ОДКБ - не просто военное партнерство, а уникальный механизм, объединяющий усилия и ресурсы для защиты суверенитета и территориальной целостности государств-участников.
В качестве председателя ОДКБ Казахстан сосредоточил свои усилия на укреплении тесного взаимодействия стран-участниц, повышении эффективности механизмов оперативного реагирования на кризисные ситуации, а также на развитие возможностей нашей организации в борьбе с современными угрозами", - заявил глава Казахстана.
По его словам, проведены заседания уставных органов, военные учения и профилактические операции ОДКБ. Предметно рассмотрены актуальные вопросы коллективной безопасности. Состоялись встречи на уровне секретарей советов безопасности и руководителей парламентов.
Проведены совещания вспомогательных и рабочих органов организации. Прошла серия консультаций по различным направлениям деятельности ОДКБ. В межсессионный период принят ряд значимых документов. Они охватывают вопросы международного сотрудничества, взаимодействия в оборонной сфере, а также противодействия по актуальным вызовам и угрозам коллективной безопасности. Также отдельное внимание было уделено подготовке к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
В целом все задачи, стоявшие перед ОДКБ в период председательства Республики Казахстан, выполнены. Позвольте выразить огромную признательность за поддержку в реализации наших приоритетов и плодотворную совместную работу", - обратился Токаев к участникам заседания.
На предстоящей сессии участники обменяются мнениями о международной и региональной ситуации, оценят ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ, а также заслушают информацию о работе по широкому спектру направлений сотрудничества в рамках ОДКБ и подведут итоги деятельности за прошедший период.
В настоящее время участники удалились на совещание в узком составе.
Напомним, сегодня в Астане состоялось заседание советов министров иностранных дел, обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, на котором был одобрен ряд документов.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?