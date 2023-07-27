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04.07.2023, 17:04 87656
Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев
Товарооборот между государствами достиг отметки в 2 млрд долларов
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Актуальные вопросы дальнейшего углубления сотрудничества и укрепления межпарламентского взаимодействия между Казахстаном и Японией рассмотрели сегодня президент Касым-Жомарт Токаев и председатель Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном Тошиаки Эндо, сообщает Акорда.
Приветствуя Эндо, глава Казахстана подчеркнул, что казахстанцы всегда испытывали особое чувство уважения и интерес к японскому народу.
Он отметил особый уровень доверительных отношений между двумя странами и высоко оценил вклад Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном в укрепление контактов.
Важную роль в комплексе казахско-японских связей играет экономическое измерение. Президент акцентировал внимание на значительных возможностях в торговом и инвестиционном взаимодействии и заявил о заинтересованности нашей страны в наращивании экономического сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев сказал, что Япония, инвестировавшая в нашу страну 8 млрд долларов, входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики. Он также отметил, что товарооборот между нашими государствами достиг отметки в 2 млрд долларов, и подчеркнул, что есть огромный потенциал дальнейшего его развития", - говорится в сообщении.
Тошиаки Эндо поблагодарил за возможность встречи и передал лидеру Казахстана послание премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
Председатель Парламентской лиги дружбы подтвердил готовность японского парламента к расширению взаимовыгодного партнерства с Казахстаном во всех сферах.
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19.07.2023, 21:18 18951
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эмомали Рахмоном
Фото: Акорда
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообащет пресс-служба Акорды.
Отметив высокую динамику развития казахско-таджикских отношений, лидеры двух стран рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Эмомали Рахмона в Астану в мае.
Особое внимание в ходе беседы было уделено дальнейшему расширению торгово-экономического взаимодействия, а также укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества.
Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня. Обсужден график предстоящих встреч.
Ранее президент Казахстана провел встречу с наследным принцем Кувейта.
19.07.2023, 20:33 19531
Президент Казахстана провел встречу с наследным принцем Кувейта
Фото: Акорда
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях первого Саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанско-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Касым-Жомарт Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом. По его словам, Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии отношений между двумя странами и готов придать новый импульс взаимодействию по всем приоритетным направлениям.
Наследный принц Мешаль аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах, выразив готовность к дальнейшему укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений между Астаной и Эль-Кувейтом, подчеркнул наличие огромного потенциала для развития торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного, туристического сотрудничества.
14.07.2023, 21:33 42601
Казахстанская делегация посетила Вашингтон с рабочим визитом
Состоявшиеся переговоры в Белом доме и государственном департаменте подтвердили взаимный интерес к дальнейшей интенсификации политического диалога
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Вашингтон. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 12 по 13 июля делегация в составе первого заместителя министра иностранных дел РК Кайрата Умарова и председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса Айгуль Куспан нанесла рабочий визит в Вашингтон для проведения двусторонних встреч с американскими партнерами, в ходе которых стороны подтвердили взаимный курс на дальнейшее всемерное укрепление расширенного стратегического партнерства, сообщает пресс-служба МИД РК.
Состоявшиеся переговоры в Белом доме и государственном департаменте подтвердили взаимный интерес к дальнейшей интенсификации политического диалога по наиболее актуальным вопросам в сфере политики, безопасности и торговли.
На встречах члены делегации РК информировали американских коллег о проводимых реформах президента Касым-Жомарта Токаева, в том числе о подписании закона о возврате государству незаконно приобретенных активов. Приветствуя своевременность демократических преобразований, американская сторона заявила о неизменной поддержке и готовности содействовать их реализации в практическом плане.
Будучи признанным лидером в области ядерного разоружения и нераспространения, в переговорах казахстанская делегация обсудила подходы к реализации инициативы главы государства по созданию Международного агентства по биологической безопасности.
Основной фокус на встречах с членами конгресса, включая председателя комитета по иностранным делам палаты представителей Майкла Маккола, сопредседателей кокуса в конгрессе "Друзья Казахстана" Джимми Панетта и Роберта Адерхольта и др., был сделан на необходимости активизации установления постоянных нормальных торговых отношений между Казахстаном и США и отмены действия поправки Джексона-Веника. Стороны договорились о важности развития межпарламентских связей.
Важно также отметить потенциал партнерства KazAID с USAID. На встрече с руководством агентства стороны выразили заинтересованность в развитии Транскаспийского маршрута и энергетического перехода в Казахстане", - сообщили в МИД РК.
Члены делегации также провели ряд встреч с представителями ведущих американских аналитических центров и неправительственных организаций.
14.07.2023, 13:13 45376
Казахстан окажет всемерную поддержку деятельности ООН - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН Владимиром Воронковым и исполнительным директором директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Натальей Герман, сообщает Акорда.
Президент поблагодарил делегацию ООН за участие в Центрально-Азиатском форуме по безопасности и сотрудничеству, проходящем в Астане.
Ваше участие является существенным элементом поддержки данного форума, тем более вопросы, которые были выведены в повестку этой конференции, очень важные с учетом событий, которые происходят в современном мире. Вы знаете, что наша страна абсолютно привержена Уставу Организации Объединенных Наций. Я об этом постоянно говорю на всех международных мероприятиях. Считаю, что и все остальные государства - члены ООН должны неуклонно придерживаться тех принципов, которые были заложены в Уставе Организации", - подчеркнул Токаев.
Он отметил, что для Казахстана ООН является безальтернативной универсальной международной организацией.
Мы считаем, что каждая из стран-участниц должна вносить посильный вклад в дело совершенствования ее деятельности. Мы очень высоко оцениваем деятельность Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Пользуясь возможностью, прошу Вас передать ему мои слова приветствия и наилучшие пожелания. Что касается Казахстана, то с нашей стороны будет оказана всемерная поддержка многогранной деятельности ООН. Сейчас очень много говорится о необходимости реформы Совета безопасности ООН. Мы считаем, что этот вопрос достоин самого детального обсуждения в атмосфере демократии. Каждая из стран может внести свой вклад, высказать свое мнение в отношении столь важного вопроса", - заявил глава Казахстана.
В ходе беседы были обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности, противодействия террористическим угрозам.
Представители ООН высоко оценили усилия Казахстана в данной сфере и подчеркнули, что наша страна является одним из лидеров контртеррористической повестки ООН.
Владимир Воронков отметил важность проведения Форума по безопасности в Астане, который стал одной из платформ для восстановления диалога и доверия, поиска общих решений.
Сегодня в Астане проходит Центрально-Азиатский форум по безопасности и сотрудничеству, на котором обсуждают роль развивающихся государств среднего звена, сообщает "Хабар 24".
Среди участников - политологи и ведущие эксперты научно-исследовательских центров из 25 стран.
В течение двух дней пройдут дискуссии на темы глобальной безопасности в Азии, искусственного интеллекта и человеческого капитала. Соорганизатором форума выступило Министерство иностранных дел Казахстана.
13.07.2023, 20:38 50551
Президент Казахстана провел телефонный разговор с и.о. премьер-министра Нидерландов
Разговор состоялся по инициативе нидерландской стороны
Фото: Акорда
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Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе нидерландской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на обсуждение состояния и перспектив расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Марк Рютте высоко оценил уровень отношений между двумя странами. По его словам, Нидерланды рассматривают Казахстан в качестве основного торгово-экономического и инвестиционного партнера в регионе Центральной Азии.
В рамках обсуждения международной повестки глава государства отметил важность налаживания всеобъемлющего сотрудничества всех стран во имя мира и согласия в соответствии с принципами Устава ООН.
Отметим, что Нидерланды занимают первое место по вложению прямых инвестиций в экономику Казахстана, по итогам 2022 года взаимная торговля выросла на 26 процентов, ее объем приблизился к 6 млрд долларов.
13.07.2023, 09:20 54001
Президент Беларуси подписал закон о присоединении к договорам в рамках ШОС
Закон предписывает "в рамках процесса получения Республикой Беларусь статуса государства - члена ШОС присоединиться" к ряду договоров
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Минск. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал закон о присоединении Минска к международным договорам в рамках ШОС, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.
Документ 30 июня был принят обеими палатами белорусского парламента, сообщает РИА Новости.
В частности, закон предписывает "в рамках процесса получения Республикой Беларусь статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества присоединиться" к ряду договоров, подписанных странами - участницами организации.
В частности, речь идет о Хартии Шанхайской организации сотрудничества, подписанной в Санкт-Петербурге 7 июня 2002 года, с поправками от 5 сентября 2003 года и от 15 июня 2006 года, о Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подписанной в Шанхае 15 июня 2001 года, с поправкой от 5 сентября 2003 года, а также о соглашении между государствами - членами ШОС о региональной антитеррористической структуре, подписанном в Санкт-Петербурге 7 июня 2002 года, с поправками от 5 сентября 2003 года и от 16 августа 2007 года.
Всего данным законом Беларусь присоединяется к 22 договорам в рамках ШОС, включая поправки к ним.
Совету Министров Республики Беларусь принять меры, необходимые для оформления участия Республики Беларусь в международных договорах… а также иные меры по их реализации", - говорится в законе.
Ранее замглавы МИД республики Юрий Амбразевич говорил в парламенте, что закон, которым предусматривается консолидация внутригосударственных процедур в отношении 22 договоров в рамках ШОС с семью поправками к ним, необходим для ускорения процедуры присоединения Республики Беларусь к организации и должен продемонстрировать партнерам реальную возможность оформить членство республики в кратчайшие сроки при наличии соответствующей политической воли.
В июле в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Глава МИД Республики Беларусь Сергей Алейник заявил, что Минск рассчитывает на ратификацию документа всеми членами ШОС в ближайшей перспективе. Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил по итогам саммита, что Республики Беларусь, которая пока является наблюдателем в ШОС, присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году.
Напомним, в июле 2023 года председательство в Шанхайской организации сотрудничества перешло от Индии к Казахстану.
Ранее сообщалось, что Иран стал официальным членом ШОС.
12.07.2023, 11:52 58076
Китай выступил против экспансии НАТО на востоке
КНР в ответ на утверждение НАТО, что Пекин бросает вызовы альянсу, заявил о намерении отстаивать свои интересы в Азиатском регионе
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Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - НАТО заявило о вызовах своим ценностям из-за политики и амбиций Китая. Тот ответил, что будет защищать свои интересы и суверенитет и выступает против экспансии альянса в Азию.
Китай в ответ на утверждение НАТО, что Пекин бросает вызовы альянсу, заявил о намерении отстаивать свои интересы в Азиатском регионе, говорится в заявлении дипмиссии КНР при Евросоюзе, сообщает rbc.ru.
Мы открыто заявляем НАТО, что Китай будет твердо защищать свои суверенитет, безопасность и интересы развития, мы также решительно выступаем против экспансии НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Любым действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор", - указали в диппредставительстве.
Там также выразили беспокойство из-за действий блока "в контексте нынешней ухудшающейся ситуации в области международной безопасности". По мнению китайской стороны, НАТО "не задумывается о своей собственной ответственности", усиливает конфронтацию и напряженность заявлениями в области ядерной энергетики.
НАТО в своем коммюнике, выпущенном во время саммита в Вильнюсе 11 июля, заявило, что китайские "амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям".
Злонамеренные гибридные и кибероперации КНР, ее конфронтационная риторика и дезинформация нацелены на союзников и наносят ущерб безопасности альянса", - подчеркнули в блоке.
Там также раскритиковали сотрудничество России и Китая и призвали Пекин осудить российскую спецоперацию на Украине. В альянсе отметили, что открыты к взаимодействию с КНР, но будут защищать свои интересы.
10.07.2023, 12:24 64756
Токаев поздравил Мирзиёева с победой на президентских выборах
Президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему углублению казахско-узбекских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества
Фото: Акорда
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах президента Республики Узбекистан, сообщает Акорда.
Токаев назвал итоги голосования ярким свидетельством всенародной поддержки курса узбекского лидера, направленного на обеспечение устойчивого роста, стабильности и процветания государства.
В ходе беседы президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему углублению казахско-узбекских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.
Главы государств обменялись мнениями по вопросам практической реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних мероприятий.
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