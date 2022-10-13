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За 15 лет Турция инвестировала в Казахстан $4,35 миллиарда

12.10.2022, 18:08 13351
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели 4-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. В повестку дня заседания были включены 5 вопросов: внешняя политика и инвестиции, торгово-экономическое сотрудничество, транспорт и логистика, военная промышленность, энергетика и сельское хозяйство.
 
Президент Казахстана отметил динамично развивающееся торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами.
 

Наша цель - довести взаимный торговый оборот до 10 миллиардов долларов. За последние 15 лет Анкара инвестировала в Казахстан 4,35 миллиарда долларов. А наша страна вложила в Турцию 1,13 миллиарда долларов. Турция входит в топ-10 крупнейших инвесторов Казахстана. В целом транзитно-транспортные связи играют важную роль в наращивании потенциала двусторонней торговли. Мы призываем развивать Транскаспийский коридор для сокращения расходов на перевозки и сроков доставки. На сегодняшней встрече мы обсуждали этот вопрос и пришли к общему мнению. В июне этого года в Баку состоялась встреча в трехстороннем формате. Мы намерены продолжить эту традицию. Предлагаем провести следующую встречу в Актау", - цитирует Касым-Жомарта Токаева пресс-служба Акорды в Telegram.

 
Президент Турции от себя лично и от имени своей делегации поблагодарил за гостеприимство казахский народ и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами во всех сферах.
 

Мы принимаем участие в диверсификации экономики Казахстана. Уверен, что и наши компании внесут вклад в реализацию инициатив, направленных на обеспечение занятости народа. Мы договорились довести торговый оборот в краткосрочной перспективе до 5 миллиардов долларов, в среднесрочной - до 10 миллиардов долларов. Пока все идет по плану. Наше сотрудничество в транспортно-логистической сфере позволяет нам в краткие сроки достичь намеченного на среднесрочный период. Растет значение Каспия. Трехсторонняя встреча в Баку прошла успешно. Надеемся, что встреча в Актау позволить продвинуть эту работу. Мы на должном уровне выполняем свои обязательства перед мировым сообществом по обеспечению глобальной продовольственной безопасности. Считаю, что в этом плане можно использовать потенциал богатого пшеницей Казахстана", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.


Ранее президенты провели переговоры.
 

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Фото: Акорда

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Путин провел встречу с Эрдоганом в Астане

13.10.2022, 16:54 2511
Путин провел встречу с Эрдоганом в Астане
Фото: kremlin.ru
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает kremlin.ru.

На встрече Путин подчеркнул, что все договоренности, которые были достигнуты во время визита Эрдогана в Сочи, исполняются.

Это касается и инвестиционного процесса. Это касается строительства атомной электростанции «Аккую». Работа идёт по плану, сейчас на площадке работает 20 тысяч человек. Мы входим в график, и, судя по всему, нам удастся выполнить наши договорённости и запустить к столетию Турецкой Республики первый энергоблок", - сообщил Путин.


Он также заверил, что все поставки углеводородов через территорию Турции, в том числе в европейские страны, производятся в полном объеме.

«Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня», - отметил российский президент.

Он также заметил, что, если Турция заинтересована, то Россия готова рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны.

Хаб, по мнению Путина, мог бы стать и площадкой для нормального рыночного ценообразования "без всякой политической окраски".

Эрдоган, в свою очередь, предложил продолжать поставки через Турцию российских удобрений в беднейшие страны мира, подчеркнув, что они имеют для Турции большее значение, чем развитые.

Он также еще раз поздравил Путина с юбилеем.

 

Государства-члены на VI саммите СВМДА приняли ряд документов

13.10.2022, 16:33 1931
Государства-члены на VI саммите СВМДА приняли ряд документов
Фото: кадр из видео
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии государства-члены приняли Астанинское заявление о трансформации СВМДА в полноценную международную организацию.
 

Есть ли какие-либо возражения относительно принятия документов, которые касаются трансформации СВМДА? Возражений нет. Астанинское заявление о трансформации СВМДА считается принятым", - заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита.

 
Помимо Астанинского заявления на саммите были приняты следующие документы:
 
  • положения о Фонде СВМДА и создание специального механизма идентификации и реализации проектов СВМДА;
  • план действий СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций;
  • заявление лидеров СВМДА о сотрудничестве в сфере безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их использования;
  • решение о следующем председательстве Казахстана в СВМДА на 2022-2024 годы;
  • предоставление Кувейту статуса государства - члена Совещания.
 
Как сообщалось ранее, в Астане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стартовал VI саммит СВМДА, приуроченный к 30-летию инициативы о созыве Совещания.
 
На встрече присутствуют главы государств 11 стран: Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, Катара, Беларуси.
 
На саммите ЕАЭС и СВМДА подписали меморандум о взаимопонимании.
 
Также сообщалось, что участники саммита поддержали предложение Касым-Жомарта Токаева о трансформации форума в полноценную международную организацию.
 
Кроме того, Кувейт получил статус государства - члена СВМДА.
 

Пришло время Азии - Лукашенко

13.10.2022, 15:53 3351
Пришло время Азии - Лукашенко
Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко на полях Саммита по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает "БОРТ№1".
 
Президент Казахстана поблагодарил Александра Лукашенко за участие в саммитах СВМДА и СНГ и отметил, что Казахстан придает большое значение всестороннему развитию стратегического партнерства с Беларусью.
 
В ходе беседы президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-белорусского многопланового сотрудничества. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического взаимодействия и производственной кооперации.
 

Я постоянно говорю членам правительства, что нужно делать все возможное с тем, чтобы наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, содействовать проектам. Надо использовать имеющиеся возможности. С моей стороны будет предприниматься все возможное для продолжения эффективного многостороннего сотрудничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
В свою очередь Александр Лукашенко поблагодарил президента Казахстана за приглашение на саммит, отметив значительный потенциал дальнейшего укрепления СВМДА.
 

То, что вы начали развивать организацию СВМДА глобально, это очень правильно", - заявил президент Беларуси.

 
Он также признался, что искренне ощущает и считает: "Пришло время Азии".
 
Лидеры также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня.
 
 

СВМДА трансформируют в полноценную международную организацию

13.10.2022, 13:10 6681
СВМДА трансформируют в полноценную международную организацию
Фото: akorda.kz
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Участники саммита СВМДА решили трансформировать форум в полноценную международную организацию. Данное предложение вынес президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
 
Как подчеркнул глава государства, Казахстан определил для своего председательства ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование СВМДА в полноценную международную организацию.
 

Зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали и в принципе согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация. Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень", - цитирует Касым-Жомарта Токаева пресс-служба Акорды.

 
Он выразил признательность всем государствам - членам СВМДА, поддержавшим заявку Казахстана на новый срок председательства в 2022-2024 годах. Глава государства сообщил, что наша страна ставит перед собой серьезные цели и рассчитывает на тесное сотрудничество и поддержку государств-членов.
 

Во-первых, экономическое измерение. Считаю своевременным решение учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности. Разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас по-новому взглянуть на формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров. Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путем проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он вновь подтвердил, что Казахстан привержен дальнейшему развитию СВМДА, и выразил уверенность, что Совещание, учитывая его уникальный формат и географию, имеет серьезные перспективы и большое будущее.
 

Я благодарю государства-члены за то, что вы доверили Казахстану председательство еще на два года. Казахстан, как инициатор процесса СВМДА, останется приверженным дальнейшему развитию нашей организации на благо и в интересах всех ее государств-членов", - подчеркнул президент РК.

 

Казахстан воздержался в голосовании по резолюции ООН против референдумов по присоединению новых территорий к России

13.10.2022, 12:20 8471
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан воздержался в голосовании по резолюции Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, осуждающей проведение референдумов, организованных Россией по присоединению новых территорий.
 
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава ООН". В ней государства осудили организацию Российской Федерацией референдумов, сообщает служба новостей ООН в Twitter.
 
 За высказались 143 страны, против проголосовали 5 стран, 35 воздержались.
 
 

Путин: Ключевую роль в мире начинает играть Азия

13.10.2022, 11:55 9361
Путин: Ключевую роль в мире начинает играть Азия
Фото: t.me/bort_01
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Серьезные изменения происходят в глобальной политике, мир становится многополярным, ключевую роль начинает играть Азия, заявил президент России Владимир Путин в ходе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
 

Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы", - сказал президент России.

 
Путин отметил, что страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста, здесь динамично, с хорошей отдачей действуют интеграционные объединения.
 
Он подчеркнул, что Россия выступает за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, а также за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики, информирует РИА Новости.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался, что будущее Азии зависит от коллективной готовности к укреплению диалога.

Напомним, в Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
 

Парламент РК ратифицировал соглашение об обмене информацией при перемещении наличных через границу ЕАЭС

13.10.2022, 11:08 11361
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании сената парламента принят закон "О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза".
 
Как сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, соглашение подписано в Москве 20 июля 2021 года.
 

Целью разработки соглашения является обмен информацией по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС. Соглашением определен порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных средств и денежных инструментов", - сказал Ерулан Жамаубаев.

 
По его словам, информационное взаимодействие осуществляется по запросу уполномоченного органа одного государства - члена ЕАЭС в ответственный орган другого государства-члена.
 
Также депутаты приняли закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года". Документ направлен на улучшение механизма взаимодействия стран участников Евразийского экономического союза по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
 

Принятые законы направлены на дальнейшее укрепление сотрудничества государств-членов Таможенного союза по вопросам легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма. Полагаем, что принятые законы сформируют дополнительные правовые основы для предупреждения данных преступлений", – отметил Маулен Ашимбаев, комментируя итоги рассмотрения.

 
Кроме того, в ходе заседания сенаторы приняли постановление о прекращении полномочий депутата сената – Ахылбека Куришбаева в связи с его переходом на другую работу.
 

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