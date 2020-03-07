Зачем НПП "Атамекен" открывает у себя представительство Nur Otan

Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - По инициативе Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" при центральном аппарате организации создана первичная партийная организация Nur Otan, передает Kazakhstan Today.

С членами партии, инициировавшими создание ППО, встретился первый зампред Nur Otan Бауыржан Байбек. По его словам, первичные партийные организации являются основой и движущей силой Nur Otan, сообщила пресс-служба партии.

По инициативе Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева роль первичных партийных организаций только возрастает. Именно "первички" смогут выдвигать кандидатов в мажилис и маслихаты всех уровней через систему внутрипартийных праймериз , проект правил проведения которых вчера одобрило Бюро партии. Это будет открытый и конкурентный отбор, стимулирующий развитие внутрипартийной демократии. Любой гражданин, если он хочет что-то изменить и сделать нашу страну лучше, может вступить в партию Nur Otan и участвовать в праймериз", - сказал Бауыржан Байбек.

Первый зампред партии подчеркнул, что НПП "Атамекен" является одним из социальных партнеров государства, проделав за последние годы огромную работу по формированию благоприятных условий для казахстанского бизнеса и развитию предпринимательской среды.

Как вы знаете, бизнес не только является движущей силой экономического развития и основным проводником инноваций, но и выполняет важную социальную миссию по обеспечению занятости населения, составляет основу среднего класса и опору гражданского общества. Поэтому партия Nur Otan всегда выступала и будет выступать за всестороннюю поддержку отечественного бизнеса. Как сказано в Доктрине нашей партии, взаимная ответственность и партнерство должны быть важнейшими принципами отношений государства и бизнеса", - отметил он.

В свою очередь, председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов, являющийся членом политсовета партии с 2013 года, обратил внимание на необходимости доносить до людей основные ценности Nur Otan.

Все достижения страны неразрывно связаны с Елбасы, который с первых дней независимости уделяет особое внимание поддержке малого и среднего класса. Фракция партии в мажилисе парламента тесно взаимодействует с палатой предпринимателей при рассмотрении различных законопроектов, учитывая мнение бизнеса. Я уверен, что, благодаря созданию ППО, ряды партии Nur Otan будут пополняться и мы будем продолжать плодотворную работу, в том числе через партийные механизмы", - добавил Аблай Мырзахметов.

Стоит отметить, что сегодня в стране функционирует почти 4700 первичных партийных организаций Nur Otan, объединяющих свыше 900 000 человек. На базе более 1300 ППО организована работа общественных приемных партии, куда только в прошлом году обратилось 213 000 граждан.

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