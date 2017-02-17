Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - Заключительное коммюнике на международной встрече по Сирии в Астане не принято из-за позднего прибытия делегаций вооруженной сирийской оппозиции и Турции, сообщил глава сирийской делегации, постпред при ООН Башар Джаафари.

"Непринятие сегодня заключительного коммюнике по встрече связано с тем, что делегации Турции и оппозиционных вооруженных группировок Сирии прибыли очень поздно в Астану. Обе делегации прибыли в Астану сегодня. И это показатель их несерьезного отношения к участию во встрече", - заявил Джаафари, передает Kazakhstan Today.

По его мнению, "турецкая делегация представлена на очень низком уровне, что не соответствует тем заявлениям, что Турция определяет себя в числе трех стран-гарантов".

Как пишет ТАСС , Джаафари также отметил, что Дамаск привержен прекращению огня, но будет отвечать на провокации террористов. "Мы примем все меры для укрепления режима прекращения огня. Но мы имеем право отвечать на провокации террористов", - сказал он.

"Сирия будет прилагать усилия для освобождения каждой пяди нашей земли от господства террористических группировок, мы подразумеваем "Исламское государство", Джебхат ан-Нусра" и другие, а также те, которые не соблюдают режим прекращения боевых действий", - подчеркнул глава сирийской делегации.

В свою очередь заместитель главы МИД Ирана Хосейн Ансари сообщил, что "следующие переговоры по Сирии должны состояться менее чем через месяц".

"Мы встретимся вновь, чтобы поработать и обсудить другие вопросы", - добавил Ансари.

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