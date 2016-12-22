Закон о контрразведке принял парламент Казахстана

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Закон о контрразведке принял парламент Казахстана22.12.2016
Политика  16:06

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Сенат принял закон о контрразведке, сообщила пресс-служба палаты.

Законопроект "О контрразведывательной деятельности" оговаривает полномочия президента Республики Казахстан по определению основных направлений и приоритетов контрразведывательной деятельности и контролю за деятельностью органов, осуществляющих контрразведывательную деятельность, передает Kazakhstan Today.

Документ также определяет перечень контрразведывательных мероприятий и основания для их проведения.

В рамках гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении контрразведывательной деятельности законопроектом установлен запрет на осуществление контрразведывательной деятельности и использование получаемой информации для решения задач, предусмотренных законом. Закреплена возможность обжалования действий органа, осуществляющего контрразведывательную деятельность, в вышестоящий орган, прокуратуру или суд.

Определены размеры единовременных пособий семье погибшего и его иждивенцам в случае гибели конфиденциального помощника в связи с его участием в проведении контрразведывательных мероприятий, а также размеры пособия в случае получения им увечья или иного вреда здоровью.

Законопроектом предусмотрен ведомственный контроль за контрразведывательной деятельностью. Организация и проведение ведомственного контроля за контрразведывательной деятельностью возлагаются на первого руководителя органа, осуществляющего контрразведывательную деятельность.

Кроме того, законом урегулированы вопросы прокурорского надзора при осуществлении контрразведывательной деятельности. Высший надзор за точным и единообразным применением законов и иных нормативных правовых актов РК при осуществлении контрразведывательной деятельности осуществляют Генеральный прокурор Казахстана и уполномоченные им прокуроры.

Сенаторы приняли данный закон, а также поправки в законодательство по вопросам контрразведывательной деятельности.

Документом вносятся изменения и дополнения в 7 кодексов и 24 закона. В частности, органы национальной безопасности и Служба государственной охраны Республики Казахстан наделяются правом с санкции прокурора получать сведения, составляющие банковскую тайну в отношении конкретных объектов проверки, справок о заемщиках, клиентах и об операциях, проводимых кредитным товариществом, а также сведений o банковских счетах.

Расширяется перечень государственных секретов в области разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности с включением сведений, раскрывающих силы, средства, источники, методы, планы, состояние, организацию, результаты оперативно-розыскной деятельности. Не допускается вмешательство в контрразведывательную деятельность при осуществлении общественного контроля в местах содержания под стражей.

Предусматривается распространение государственной защиты на лиц, осуществляющих контрразведывательную деятельность, а также на граждан, содействующих органам, осуществляющим такую деятельность.

Закрепляется возможность использования функций телекоммуникационного оборудования для технического проведения контрразведывательных мероприятий.

Также внесены поправки, направленные на обеспечение исполнения бюджета с учетом особенностей контрразведывательной деятельности.
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