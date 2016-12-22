Закон о волонтерской деятельности принял парламент Казахстана

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Закон о волонтерской деятельности принял парламент Казахстана22.12.2016
Политика  16:38

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании сената парламента РК депутаты приняли закон "О волонтерской деятельности", инициированный группой депутатов парламента V созыва, сообщила пресс-служба палаты.


Закон призван регулировать общественные отношения, возникающие в сфере волонтерской деятельности с целью повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и содействия развитию гражданского общества, передает Kazakhstan Today.

В документе впервые определены правовые основы, цели и задачи, принципы, формы и виды, а также меры поддержки волонтерской деятельности. Устанавливаются такие базовые принципы осуществления волонтерской деятельности, как безвозмездность, добровольность, равноправие и законность деятельности волонтеров.

Документ устанавливает уведомительный характер учета волонтерской деятельности, компетенцию правительства, уполномоченного органа, центральных и местных исполнительных органов, а также органов местного самоуправления в сфере волонтерской деятельности.
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