Замакима ЗКО подал в отставку из-за взятки подчиненного

НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных и европейских дел Словакии Ивана Корчока, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи были обсуждены перспективы казахстанско-словацких отношений с акцентом на укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Также были рассмотрены вопросы обеспечения региональной безопасности в контексте стабилизации ситуации в Афганистане", - сообщила пресс-служба Акорды.
Приветствуя словацкого министра, Касым-Жомарт Токаев отметил большое значение его визита в Казахстан для придания импульса развитию двустороннего сотрудничества.
Ваш визит совпал с важной датой в истории Казахстана. Через два месяца мы отметим 30-летнюю годовщину нашей Независимости. В следующем году Словакия отметит аналогичную веху в своей истории. В 2019 году мы открыли посольство в Братиславе, что, в свою очередь, демонстрирует нашу приверженность тесному сотрудничеству с вашей страной во многих направлениях", - отметил глава государства.
Президент рассказал министру о принимаемых в Казахстане мерах по борьбе с COVID-19, усилиях по стабилизации ситуации в Афганистане и оказанию гуманитарной помощи этой стране.
Иван Корчок поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи и поздравил его с предстоящим юбилеем Независимости.
Словацкий дипломат от имени руководства Словакии высоко оценил лидерство главы государства в деле модернизации Казахстана, повышения благосостояния народа и укрепления безопасности страны.
В завершение встречи президент передал теплые пожелания лидеру Словакии Зузане Чапутовой, выразив надежду, что в следующем году она сможет совершить визит в Казахстан.
ШЫМКЕНТ. 8 ОКТЯБРЯ - Первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек в преддверии расширенного заседания политического совета по поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева продолжает поездки по регионам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня он ознакомился с ходом исполнения предвыборных обещаний в городе Шымкент.
По информации председателя филиала, акима Шымкента Мурата Айтенова, за 9 месяцев исполнено 23% из 475 индикаторов, запланированных до 2025 года. В городе уже построено 398 тысяч квадратных метров жилья, 5 медицинских учреждений и 115 спортивных площадок. Построена электроподстанция "Бозарык" в целях бесперебойной подачи электроэнергии для 250 тысяч человек. Завершается строительство газораспределительной станции, что обеспечит природным газом 5 отдаленных населенных пунктов. Создано свыше 14 тысяч новых рабочих мест.
В рамках озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборной программы "Путь перемен: достойную жизнь каждому!" особое внимание уделяется сфере образования. Так, по стране запланировано строительство 800 новых и модернизация 5 тысяч действующих школ. Непосредственно в Шымкенте в ближайшие 5 лет запланировано строительство и ремонт 66 школ, при этом 25 учебных заведений построено уже в этом году. В ходе поездки встретился с педагогическим коллективом в новой школе №79. По поручению главы государства в этом году заработная плата учителей была повышена на 25%. В рамках реализации предвыборных обещаний партии заработная плата педагогов увеличится в 2 раза к 2024 году, составив в среднем более 330 тысяч тенге", - написал Байбек на своей странице в Facebook.
По его словам, особое внимание партия также уделяет поддержке молодежного и женского предпринимательства. Поэтому он встретился с выпускниками программы "Болашак", открывшими в Шымкенте онлайн-центр по поддержке начинающих предпринимателей, в первую очередь молодежи и женщин. Как отметили болашаковцы, бесплатные консультации будут предоставляться в таких сферах, как IT, агротехнологии, архитектура, дизайн и др.
В этот же день первый зампред партии в онлайн-формате рассмотрел ход реализации предвыборных обещаний в Шымкенте, а также Туркестанской и Кызылординской областях. Бауыржан Байбек обратил внимание руководства филиалов и фракций в маслихатах на риски неисполнения до конца года отдельных пунктов и необходимость усиления работы в этом направлении.
Елбасы еще в 2019 году поручил принять меры по улучшению условий проживания детей в интернатах. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в начале этого года на открытии первой сессии парламента VII созыва также поставил задачу уделить особое внимание вопросам защиты прав детей. В реализацию данных поручений был проведен комплексный анализ условий проживания детей в интернатах. По данным партийного совета по защите прав детей, единственный регион, охвативший капитальным и текущим ремонтом все интернаты - это Павлодарская область. В лидерах также Костанайская область. При этом неудовлетворительная ситуация наблюдается в Кызылординской, Мангистауской, а также Алматинской и Туркестанской областях. Обеспечение полноценных условий жизни для каждого ребенка является одним из приоритетов нашей предвыборной программы. Поэтому по инициативе Совета данный вопрос будет вынесен на рассмотрение комитета партийного контроля уже на следующей неделе", - предупредил первый зампред партии.
Отдельно Байбек остановился на работе региональных фракций и внедренном в этом году решением бюро партии публичном рейтинге депутатов маслихатов всех уровней от Nur Otan.
Уже сейчас к нам поступают предложения от отдельных филиалов не рассматривать в публичном рейтинге эффективность работы секретарей маслихатов и руководителей фракций нашей партии. Еще раз напоминаю, что рейтинг направлен на эффективную реализацию предвыборных обязательств, а также повышение уровня доверия населения к депутатам от партии за счёт обеспечения прозрачности и подотчетности их деятельности. При этом эффективность работы депутатов, имеющих систематически низкий рейтинг, будет рассматриваться на заседаниях политсоветов филиалов и может послужить основанием для отзыва мандата и возможной ротации соответствующих депутатов. У нас в партийном кадровом резерве более 3,4 тыс. достойных кандидатов в депутаты. Соответственно, мы будем предлагать их на замену депутатам с низкими показателями деятельности", - подчеркнул Байбек.
НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами 11 государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Верительные грамоты вручили послы Объединенных Арабских Эмиратов - Мухаммед Саид Мухаммед Аль-Арики, Швейцарии - Дэвид Грихтинг, Ирландии - Брайан Макэлдафф, Мексики - Хосе Луис Мартинес Эрнандес, Новой Зеландии - Сиалей Аллегра ван Тур, Албании - Кастриот Робо, Гренады - Олег Фирер, Мавритании - Сид’Ахмед Аль Бекайе Хамади, Туниса - Тарак Бен Салем, Норвегии - Джон Микал Квистад, Никарагуа - Альба Асусена Торрес Мехия, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с официальным началом их миссии в нашей стране.
Вы представляете разные части света - Ближний Восток, Европу, Латинскую Америку и Карибский бассейн, Африку и Океанию. Будучи сторонником укрепления международного сотрудничества, Казахстан готов и впредь наращивать дружественные связи с вашими странами как в двустороннем, так и в многостороннем измерениях", - заявил глава государства.
Президент обратил внимание дипломатов на историческую веху - 30-летие Независимости нашей страны. Он подчеркнул, что современный Казахстан - это зрелое и состоявшееся государство, которое пользуется уважением за внутреннюю стабильность, эффективную модель единства в многообразии, динамичный экономический рост и сбалансированную внешнюю политику.
Касым-Жомарт Токаев остановился на подходах нашей страны к преодолению современных вызовов, в том числе последствий изменения климата. По его мнению, исключительную важность приобретает исполнение обещаний, которые будут приняты в рамках предстоящей глобальной Конференции в Глазго. В этой связи глава государства напомнил о планах Казахстана по достижению углеродной нейтральности.
В этом месяце мы запустим Стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Доступ к зеленому финансированию и зеленым технологиям будет иметь решающее значение для ее реализации. Мы надеемся на налаживание сотрудничества со странами, которые вы представляете, включая ОАЭ, Швейцарию, Ирландию, Новую Зеландию и Норвегию", - сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев также указал на важность обеспечения продовольственной и водной безопасности.
Казахстан является активным участником глобальной цепочки поставок продовольствия. Мы привержены экологизации и устойчивому развитию сельскохозяйственного сектора. Мы инициировали создание Исламской организации по продовольственной безопасности, в которую входят 36 стран и около 1,5 млрд человек, и в настоящее время председательствуем в данной Организации", – сказал он.
Глава государства подтвердил приверженность общему и неделимому евроатлантическому и евразийскому сообществу безопасности, провозглашенному в Астанинской декларации Саммита ОБСЕ 2010 года, приветствовав эффективное лидерство Албании на посту председателя ОБСЕ в 2020 году.
Касаясь вопросов обеспечения безопасности, президент назвал предотвращение конфликтов и поддержание мира в Азии одним из внешнеполитических приоритетов нашей страны. В этом контексте он отметил роль СВМДА в качестве жизнеспособной платформы для выработки коллективных подходов к решению проблем безопасности.
Касым-Жомарт Токаев также высказался о ситуации в Афганистане, призвав новые власти этой страны к выполнению обязательств по предотвращению любых проявлений насилия, контрабанды наркотиков и неконтролируемой миграции.
В продолжение глава государства проинформировал послов о вкладе Казахстана в международные усилия по стабилизации в Афганистане.
Мы прорабатываем вопрос поставки 5 тысяч тонн пшеничной муки на сумму 2,5 млн долларов в качестве гуманитарной помощи афганскому народу, и эта помощь будет постоянно предоставляться этой стране", - сообщил президент.
В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал дипломатам успехов и передал слова приветствия главам их государств и правительств.