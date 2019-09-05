Шымкент. 4 сентября. Kazakhstan Today - Заместителем акима Шымкента назначен Бухарбай Парманов, передает Kazakhstan Today.

Сегодня распоряжением акима города Шымкента Ерлана Айтаханова по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан на должность заместителя акима города назначен Бухарбай Парманов", - сообщили в пресс-службе акима города.

Парманов родился в 1962 году, образование высшее. Трудовую деятельность начал в 1980 году колхозником Алишера Навои Ленинского района. Государственную службу начал в 1986 году в должности экономиста инспекции государственных доходов Кентауского городского финансового управления.

С 1987 по 2018 годы работал экономистом государственных доходов, старшим налоговым ревизором-инспектором, главным налоговым ревизором-инспектором Ленинского районного финансового отдела. Также занимал должности в органах налоговой и финансовой полиции, заместителя акима Сарыагашского района, акима Сарыагашского и Толебийского районов.

С 2018 года по настоящее время занимал должность акима Абайского района города Шымкента.

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