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Заместителем акима Шымкента назначен Бухарбай Парманов

04.09.2019, 17:13 7372
Шымкент. 4 сентября. Kazakhstan Today - Заместителем акима Шымкента назначен Бухарбай Парманов, передает Kazakhstan Today.
 

Сегодня распоряжением акима города Шымкента Ерлана Айтаханова по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан на должность заместителя акима города назначен Бухарбай Парманов", - сообщили в пресс-службе акима города.

 
Парманов родился в 1962 году, образование высшее. Трудовую деятельность начал в 1980 году колхозником Алишера Навои Ленинского района. Государственную службу начал в 1986 году в должности экономиста инспекции государственных доходов Кентауского городского финансового управления. 
 
С 1987 по 2018 годы работал экономистом государственных доходов, старшим налоговым ревизором-инспектором, главным налоговым ревизором-инспектором Ленинского районного финансового отдела. Также занимал должности в органах налоговой и финансовой полиции, заместителя акима Сарыагашского района, акима Сарыагашского и Толебийского районов.
 
С 2018 года по настоящее время занимал должность акима Абайского района города Шымкента.
 

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