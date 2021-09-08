Замглавы МИД РК принял копии верительных грамот от вновь назначенных послов

НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Заместитель министра иностранных дел Ерлан Алимбаев принял копии верительных грамот от вновь назначенных послов европейских стран в Казахстане - посла Бельгии Анри Вантигема, посла Италии Марко Альберти, посла Румынии Мадалины Лупу и главы представительства ЕС Кестутиса Янкаускаса, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В контексте обсуждения вопросов дальнейшего развития казахстанско-бельгийских отношений Алимбаев и Вантигем подробно обсудили график совместных мероприятий на 2021 год, в том числе встречу спикеров парламентов двух стран на площадке 5 Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене, а также визит экономической миссии в Казахстан во главе с региональными агентствами Бельгии "AWEX" и "FIT", сообщает пресс-служба МИД РК.

Стороны отметили важность начала деятельности Торговой палаты "Benelux" в Казахстане, которая станет дополнительным стимулом для прихода в Казахстан других бельгийских инвесторов и компаний.

В ходе беседы с главой представительства ЕС стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки, а также обозначили приоритетные направления взаимодействия на ближайшую, средне и долгосрочную перспективу.

Особое внимание было уделено организации предстоящего гражданского форума "Центральная Азия - Европейский союз", который планируется провести в гибридном формате в Алматы 5-6 октября, а также проведению визитов на высшем уровне.

В ходе встречи с Альберти заместитель главы внешнеполитического ведомства РК с удовлетворением отметил последовательное развитие конструктивного диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Италией. Принимая во внимание значительные объемы двусторонней торговли и прямых итальянских инвестиций в Казахстан, особый акцент был сделан на важности дальнейшего углубления двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В ходе встречи Алимбаев поздравил посла Румынии с назначением и выразил уверенность в том, что ее деятельность будет способствовать дальнейшему развитию отношений между Казахстаном и Румынией.

Стороны отметили, что между двумя странами установлены дружеские взаимоотношения и конструктивный диалог, последовательно развивается торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

В завершение беседы Алимбаев пожелал дипломатам успехов в дальнейшей деятельности.

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