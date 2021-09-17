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Запущена платформа информобмена "Китай - ШОС"

16.09.2021, 20:32 4051
ПЕКИН. 16 СЕНТЯБРЯ - По случаю 20 годовщины Шанхайской организации сотрудничества открылась платформа информационного обмена "Китай - ШОС". Церемония запуска платформы была проведена в онлайн-режиме, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В мероприятии приняли участие руководители ведущих СМИ восьми стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Представители медийного сообщества высоко оценили деятельность организации. Они отметили, что взаимодействие СМИ в рамках ШОС необходимо для создания атмосферы взаимного доверия и уважения к многообразию мнений. Платформа информобмена "Китай - ШОС", по общему мнению, - это профессиональный механизм для быстрого и эффективного обмена точной и достоверной информацией и совместного противостояния фейкам и слухам. 

 

Опираясь на эту платформу мы сможем вместе со СМИ в рамках ШОС освещать деятельность организации, делиться событиями. Будем вместе защищать объективную подачу информации и исполнять ответственную роль СМИ. Я твердо верю, что доверие укрепляет сотрудничество, а сотрудничество приносит взаимную выгоду. Давайте воспользуемся запуском платформы информационного обмена "Китай-ШОС" в качестве новой возможности для дальнейшего укрепления взаимодействия. Построим лучшее будущее вместе!" - отметил генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн.

 
В свою очередь, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов заявил о готовности объединить усилия и впредь работать над тем, чтобы голос Шанхайской организации сотрудничества, озвучивающий её цели, задачи и принципы был услышан и правильно воспринят во всём мире.
 
Платформа информационного обмена "Китай - ШОС" располагает обширным фото, видео и аудиоконтентом. Ее цель - создать единое медийное пространство и эффективный механизм укрепления взаимодействия между СМИ из 18 стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Платформа рассчитана на размещение информационных материалов как из русскоязычных, так и англоязычных государств-членов, стран-наблюдателей, а также партнеров по диалогу ШОС. Новый медиаресурс станет эффективным инструментом, способным сблизить народы евразийского пространства.
 

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