Заседание Совета глав правительств стран СНГ состоится в Астане 2 ноября

Астана. 29 октября. Kazakhstan Today - 2 ноября в Астане состоится очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, передает Kazakhstan Today.





В ходе заседания главы правительств государств-участников СНГ рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия в сферах культуры и финансов", - сказал в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.





По итогам заседания ожидается подписание ряда международных договоров, направленных на обеспечение готовности на случай ядерной аварии, развитие сотрудничества в сфере налогового администрирования, осуществление совместной деятельности в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, сотрудничество в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи.





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