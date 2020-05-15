Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 19 мая в режиме видеоконференции

Москва. 14 мая. Kazakhstan Today - 19 мая в режиме видеоконференции состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета , передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии, на повестке мероприятия 10 вопросов, в том числе об основных ориентирах макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020-2021 годы, о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2019 году, о годовом отчете ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2019 год.

Предполагается, что ВЕЭС утвердит Стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года. Перечень мер и механизмов (330 позиций), заложенных в документ, фактически является "дорожной картой" дальнейшего развития интеграции, его выполнение предусматривает дальнейшую разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение порядка 25 изменений и дополнений в Договор о Союзе, а также изменений в национальные законодательства государств ЕАЭС", - информирует пресс-служба ЕЭК.

Члены ВЕЭС также рассмотрят реализацию программы поэтапной либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств Союза, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории другого государства Союза. Кроме того, в повестке Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части уточнения механизма формирования кадрового состава ЕЭК.

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