Зеленский пригласил Назарбаева посетить Украину

Токио. 22 октября. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев в ходе визита в Японию провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Kazakhstan Today.

Я слежу за каждым днём Украины. Ваша страна мне небезразлична. И не только потому, что я когда-то два года обучался в Украине. С первых дней независимости я был хорошо знаком со всеми президентами вашей страны", - сказал Первый Президент Казахстана.

Назарбаев выразил обеспокоенность в связи с событиями в Украине и особо подчеркнул важность мирного урегулирования конфликта на юго-востоке страны.

Вы были избраны с большим доверием народа. У вас есть все возможности осуществить намеченные вами планы", - сказал Елбасы.

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда поддерживала Республику Казахстан по широкому спектру вопросов.

В ходе переговоров Зеленский рассказал о знакомстве с президентом Казахстана Токаевым в Нью-Йорке, а также пригласил Назарбаева посетить Украину. Кроме того, стороны обсудили вопросы увеличения товарооборота и укрепления отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба Елбасы.

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