Жээнбеков поблагодарил Токаева за помощь в эвакуации граждан КР из Уханя

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, передает Kazakhstan Today со ссылкой на Акорду.

Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзнических отношений. Собеседники отметили необходимость качественной реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Казахстана в Кыргызскую Республику в ноябре 2019 года. В ходе беседы рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере цифровых технологий с целью упрощения процедур грузоперевозок на таможенных границах", - сообщили в пресс-службе.

Пользуясь случаем, Сооронбай Жээнбеков выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за оказанную Казахстаном помощь в эвакуации кыргызских граждан из города Уханя (КНР).

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.





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