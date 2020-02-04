Жээнбеков поблагодарил Токаева за помощь в эвакуации граждан КР из Уханя

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, передает Kazakhstan Today со ссылкой на Акорду.
Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзнических отношений. Собеседники отметили необходимость качественной реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Казахстана в Кыргызскую Республику в ноябре 2019 года. В ходе беседы рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере цифровых технологий с целью упрощения процедур грузоперевозок на таможенных границах", - сообщили в пресс-службе.
Пользуясь случаем, Сооронбай Жээнбеков выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за оказанную Казахстаном помощь в эвакуации кыргызских граждан из города Уханя (КНР).
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.
Как сообщалось ранее, 2 февраля текущего года в целях обеспечения безопасности здоровья граждан Республики Казахстан Национальный координационный центр экстренной медицины МЗ РК доставил на родину 83 казахстанца, 80 из которых - студенты, находившихся в городе Ухане. Кроме того, по обращению властей Кыргызской Республики, Республики Беларусь и Республики Армения также была обеспечена эвакуация граждан этих стран из города Уханя.
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