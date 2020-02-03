Казахстанцев эвакуировали из Уханя

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - Национальный координационный центр экстренной медицины Министерства здравоохранения РК эвакуировал граждан Казахстана из Уханя, передает Kazakhstan Today.

"2 февраля текущего года в целях обеспечения безопасности здоровья граждан Республики Казахстан Национальный координационный центр экстренной медицины МЗ РК доставил на родину 83 казахстанца, 80 из которых - студенты, находившихся в городе Ухане, КНР", - сообщили в Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК при правительстве РК.

Как отметили в Межведомственной комиссии, в ходе полета наших граждан сопровождали казахстанские медики, обеспеченные всеми средствами защиты. После проверки состояния здоровья прибывшие размещены на 14-дневный карантин в специально выделенном противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы, расположенной в 7 километрах от города. Клиника оснащена необходимыми технологиями инфекционной безопасности, современным диагностическим, лечебным и реанимационным оборудованием, укомплектована медицинским персоналом.

В медучреждении эвакуированные граждане пройдут дополнительное обследование, в первую очередь - тестирование на коронавирусную инфекцию. В течение периода карантина с прибывшими лицами будет контактировать только медицинский персонал, имеющий опыт в работе с особо опасными инфекциями. Родственники и близкие прибывших граждан оповещены и ознакомлены с регламентом карантинного периода", - говорится в сообщении.

Кроме того, по поручению главы государства в КНР доставлена гуманитарная помощь в виде медицинских изделий в объеме 13,6 тонн.

По обращению властей Кыргызской Республики, Республики Беларусь и Республики Армения также была обеспечена эвакуация граждан этих стран из города Уханя, КНР.

Для предоставления всей необходимой информации круглосуточно работает Call-центр 1406. Призываем граждан не распространять недостоверную информацию, получать и доверять информации из официальных источников", - отметили в ведомстве.

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