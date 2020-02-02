Токаев направил письмо Си Цзиньпину по вопросу о распространении коронавируса

Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил письмо председателю КНР Си Цзиньпину по вопросу о распространении коронавируса, передает Kazakhstan Today.

"Высоко оценив решения и действия китайского руководства по локализации и обузданию опасного вируса, Касым-Жомарт Токаев проинформировал председателя КНР о решении казахстанского правительства оказать Китаю посильную гуманитарную помощь в случае ее необходимости", - сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Президент также сообщил о предпринимаемых правительством мерах по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана.

Как сообщалось ранее, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значения.

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