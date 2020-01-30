Казахстан приостанавливает пассажирские перевозки и авиасообщение с Китаем

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия при правительстве РК приняла ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

С 29 января 2020 года приостановлены пассажирские автобусные перевозки между РК и КНР. С 1 февраля приостанавливаются пассажирские поезда по маршрутам следования между РК и КНР. С 3 февраля приостанавливается регулярное воздушное сообщение между РК и КНР. Приостановлена выдача виз гражданам КНР", - сообщается на официальном сайте главы правительства РК.

Кроме того, отклонено предложение Международной Федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из города Дунгуан (КНР) в Нур-Султан в период с 4 по 8 февраля 2020 года. Также отменено проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло в период с 12 по 16 февраля 2020 года.

Межведомственной комиссией ситуация отслеживается в круглосуточном режиме. По состоянию на 29 января текущего года в Республике Казахстан случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы. Данный вопрос находится на особом контроле руководства страны", - подчеркивается в сообщении.





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