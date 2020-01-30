В ОАЭ зарегистрировали первый случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом

Абу-Даби. 29 января. Kazakhstan Today - Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подтвердили первый на территории страны случай заражения пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает эмиратское информационное агентство WAM, Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ оценивает состояние здоровья инфицированного как стабильное.

Власти Китая зафиксировали вспышку вызванной этим коронавирусом пневмонии в конце декабря 2019 года в Ухане, где проживают свыше 11 млн человек. К среде количество заразившихся в КНР составило почти 6 тыс. человек, более 130 умерли. Новый вирус был также выявлен в ряде других стран. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая и направила в страну специалистов, напоминает ТАСС

Cлучаи заражения отмечены также в Австралии, США, Франции, Германии, во Вьетнаме, в Италии, Камбодже, Корее, Малайзии, Непале, Сингапуре, в Таиланде, на Шри-Ланке и в Японии.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства