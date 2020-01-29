Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - Еще несколько человек, побывавших в Китае, госпитализированы в Казахстане с симптомами ОРВИ, сообщил на брифинге главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, передает Kazakhstan Today.

"На утро были госпитализированы четверо больных , из них на сегодня в Алматы двое уже отпущены. Во второй половине дня поступила дополнительная информация о госпитализации одного человека в Алматы, а также госпитализирована семья в Акмолинской области, потому что они тоже побывали в Китае. У всех признаки ОРВИ, у двоих детей из этой семьи есть высокая температура. У взрослых особых признаков нет, но так как они все были в контакте, их тоже госпитализировали", - цитирует Бекшина Kazpravda.kz .

По его словам, для казахстанских больниц и стационаров проводится срочный закуп медицинских масок разных видов, а именно 2,5 млн обычных медицинских масок, 1,3 млн - респираторных масок.

Закупаются одноразовые костюмы, а также расходники для диагностической аппаратуры. 30 капсул будет приобретено для транспортировки тяжело больных и 33 дополнительных тепловизора для дистанционной термометрии. Еще раз повторяю, масок и защитных костюмов, лекарственных средств для всех хватит", – дополнил Бекшин.





Стоит отметить, что в некоторых школах города Алматы детям говорят приходить на занятия в медицинских масках. По данным корреспондента агентства, в некоторых аптеках города сообщают о том, что масок нет.

Как сообщила на брифинге руководитель департамента контроля качества безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова, масок в аптеках города достаточно.

Прошу не создавать искусственный ажиотаж по маскам. Скупать маски массово не надо, прошу фармкомпании не создавать искусственный дефицит и не создавали ценовой сговор ", - сказала Айзат Молдагасимова, отметив, что маски с большим процентом защиты предназначены для медиков, кто напрямую контактирует с больными, и для всего населения нет необходимости их покупать.

Главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин попросил всех прибывших из КНР посетить свои поликлиники и встать на учет для постоянного наблюдения в течение 14 дней.

Особенно тех, у кого есть температура. При выявлении симптомов ОРВИ у нас есть методы различной диагностики. Мы договорились с ВОЗ, что мы идем методом исключения. Если не выявляется грипп или ОРВИ, то мы отправляем образцы для дальнейшей диагностики в центры ВОЗ. Также есть договоренность о направлении проб для диагностики в Россию", - заключил главный санитарный врач РК.

Напомним, в конце декабря прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Позднее власти Китая запретили выезд из города Ухань. В свою очередь, на границе Казахстана и Китая усилили контроль из-за смертельного типа коронавируса.

Ранее сообщалось, что в городе Ухане зарегистрировано 230 казахстанских студентов . На сегодня в городе остаются 98 студентов из Казахстана. Остальные с начала каникул выехали в Казахстан и другие страны. По данным МИД РК, всего 1300 граждан Казахстана находятся в Китае.





Число заразившихся в Китае новым коронавирусом 2019-nCoV растет по часам. Во второй половине 28 января вирус, вызывающий новую пневмонию, подхватили уже более четырех тысяч шестисот человек. Ранее речь шла о 4547 инфицированных и 106 жертвах, сообщает Вести.ru





91 инфицированный и один погибший зарегистрированы в Пекине. В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 30 человек заразились и один из них уже скончался. Первое место по количеству заболевших занимает провинция Хубэй, здесь находится эпицентр распространения инфекции - 12-миллионный город Ухань. Здесь на сотню погибших приходится еще более двух тысяч семисот заболевших. В провинции Гуандун 207 человек заразились коронавирусом, в Чжэцзяне 173 инфицированных, а в провинции Хэнань - 168 случаев, при этом один со смертельным исходом. Единственный китайский регион, куда вирус пока не дошел - Тибетский автономный район.





О вспышке неизвестного вида пневмонии в Ухане Пекин уведомил Всемирную организацию здравоохранения в последний день 2019 года. Возбудитель болезни был обнаружен 7 января 2020 года. Это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала инфекционную вспышку чрезвычайной ситуацией национального масштаба. Cлучаи заражения отмечены также в Австралии, США, Франции, Германии, во Вьетнаме, в Италии, Камбодже, Корее, Малайзии, Непале, Сингапуре, в Таиланде, на Шри-Ланке и в Японии.

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