Госпитализированы четыре человека, прибывшие из Китая в Казахстан

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на пресс-конференции в правительстве рассказал о мерах, принимаемых для предупреждения завоза и распространения в Казахстане коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Напомним, на сегодня в Китае зафиксировано 4515 подтвержденных случаев новой коронавирусной пневмонии в 30 провинциях, из них 106 - с летальным исходом. В 15 городах провинции Хубей введен карантин, жителям запрещено покидать город, приостановлен въезд и выезд авиарейсов, автобусов и поездов. Всего в мире зарегистрировано 60 подтвержденных случаев заболевания новым видом коронавируса в 15 странах.

По словам министра здравоохранения, 6 января было принято постановление главного государственного санитарного врача об усилении санитарного контроля с целью предотвращения распространения инфекции в Казахстане.

В первую очередь усилены меры санитарного контроля в аэропортах и вокзалах, принимаются меры противодействия по ввозу и распространению коронавируса на территорию страны.

С 6 января проводится осмотр всех выезжающих из Китая граждан, в том числе проверку проходят через теплометрию. На всех людей с температурой заполняются анкеты, они ставятся на учет по месту жительства", - сказал министр.

По его информации, к настоящему моменту из КНР приехало 25 858 человек - граждане Казахстана и иностранные граждане. Все данные приехавших передаются в Минздрав и далее через комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК по месту жительства проводятся осмотры, контакты с гражданами.

Среди прибывших были люди с симптомами ОРВИ. На сегодняшний день температурящих больных прибыло 23, из этого числа четверо госпитализированы с подозрением на ОРВИ-инфекции . Поскольку нет четких различий между вирусными инфекциями, мы госпитализируем с подозрением на ОРВИ. У госпитализированных взяты все необходимые анализы крови. В течение трех суток будет проводиться детальная диагностика. Начата соответствующая терапия", - уточнил Биртанов.

Он отметил, что на случай массового распространения заболевания дополнительно развернуты более 4,5 тыс. коек, помимо тех инфекционных коек, которые уже имеются.

По всем регионам проведены учения, дополнительно проводится обучение среди медицинского персонала. Из резерва правительства мы заказываем дополнительное финансирование на случай увеличения количества пациентов или лиц с подозрением на инфекцию. Будут дополнительно закупаться принимаемые в таких случаях средства индивидуальной защиты, дезинфекционные средства и медицинские приборы. Для оказания медпомощи все необходимые ресурсы есть, дополнительные запасы лекарств, изделий медицинского назначения у нас сформированы", - подчеркнул министр.

Все граждане, которые в течение последних 14 дней прибыли из КНР, а также из сопредельных стран, могут прийти или позвонить в свою поликлинику по месту жительства, зарегистрироваться у своих врачей, сообщить, есть ли какие-то проблемы со здоровьем. Это в вашей же безопасности, чтобы наши медицинские специалисты вели наблюдение, в случае если будет ухудшение здоровья, чтобы мы могли принять меры, обезопасить вас и членов вашей семьи", - сказал Биртанов.

В Министерстве иностранных дел РК открыты горячие линии по вопросам коронавируса в КНР. Также Call-центр по вопросам коронавируса создали в Министерстве здравоохранения РК.

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