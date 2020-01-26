МИД: 98 казахстанских студентов остаются в Ухане, где произошла вспышка заболеваемости коронавирусом

Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали информацию о казахстанских студентах, находящихся в китайском городе Ухане, где произошла вспышка заболеваемости коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

В городе Ухане зарегистрировано 230 казахстанских студентов. На сегодняшний день в городе остаются 98 студентов, а остальные в связи с началом каникул выехали в Казахстан и другие, третьи страны. 99 студентов - на каникулах в Казахстане, 16 студентов выехали в другие города Китая, 17 студентов выехали в третьи страны", - сообщил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

МИД РК рекомендует гражданам Казахстана, находящимся или планирующим посетить Китай, принять соответствующие меры предосторожности и временно воздержаться от поездок в Ухань и провинцию Хубэй, где наблюдается наибольший риск заражения, до ликвидации эпидемиологической угрозы.

Вместе с тем необходимо избегать посещения мест с большим скоплением людей, строго следовать требованиям местных властей. При возникновении подозрения на заболевание немедленно обратиться в медицинское учреждение и сообщить в посольство Казахстана в КНР. В связи с введением карантина, для наших граждан, находящихся на территории Китая, посольством Казахстана в Пекине была открыта круглосуточная горячая линия по телефону +86 10 65324189", - сказал Смадияров.

По его словам, Министерство здравоохранения РК совместно с Министерством иностранных дел внимательно мониторит эпидемиологическую ситуацию в КНР. В целях предупреждения завоза и распространения заболевания в Республике Казахстан принимается комплекс санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мер, в частности в аэропортах Казахстана осуществляется санитарно-карантинный контроль, все пассажиры проходят сканирование тепловизором, усилен мониторинг рейсов, прибывающих из Китая.

Представитель МИДа подчеркнул, что казахстанскими дипломатами установлена связь со всеми находящимися в Ухане студентами, они уведомлены о мерах предосторожности и правилах поведения в сложившихся эпидемиологических условиях.

С руководством тех вузов, где числятся наши студенты, имеются рабочие контакты. Посольство Казахстана также на связи с управлением иностранных дел провинции Хубэй, которое оказывает максимальную помощь в предоставлении актуальной информации и поиске наших граждан. По имеющейся у посольства информации, среди выявленных на территории КНР пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса, казахстанских граждан нет", - заверил Смадияров.

Напомним, в городе Ухане (провинция Хубэй, КНР) зафиксированы многочисленные случаи заболевания пневмонией, возбудителем которой является новый тип коронавируса. Количество зараженных на сегодняшний день перевалило уже за 830 человек, погибших - 25 человек. В настоящее время органами здравоохранения Китая приняты соответствующие меры по купированию широкого распространения данного вируса за пределы провинции. В Ухане и других близлежащих городах провинции Хубэй был введен карантин, приостановлены все виды транспортных сообщений.

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