В Нур-Султане госпитализирована прибывшая из Пекина девушка

Нур-Султан. 28 января Kazakhstan Today - В Нур-Султане девушка 2003 года рождения, прибывшая из Пекина, доставлена с температурой в Детскую инфекционную больницу, передает Kazakhstan Today.

Сегодня из Пекина прибыл самолет. Одну девочку 2003 года мы доставили в Детскую инфекционную больницу. У нее была температура 37,4 градуса, першение в горле. Возможно, это просто ОРВИ", - сообщила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Алия Рустемова на пресс-конференции в столичном акимате.

Как пишет Елорда Инфо , также и.о. руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Сархат Бейсенова добавила, что девочка за пределы Пекина не выезжала.

Проявлений клинических симптомов, как при ОРВИ, у нее нет, кроме температуры. Она находилось только в городе Пекине. За пределы не выезжала. Но для того, чтобы полностью обследовать девочку мы ее госпитализировали. Отобраны все мазки, сейчас мы проводим обследование на все гриппозные и не гриппозные инфекции наши сезонные. Сегодня в течение дня будут готовы результаты. Девочка в принципе активная, то есть никаких больше жалоб не предъявляет", - отметила она.

Между тем министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сегодня сообщил о том, что в РК госпитализированы четыре человека, прибывших из Китая, с подозрением на вирусную инфекцию.

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