МИД Казахстана направил в КНР ноту по вывозу своих граждан из Уханя

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - МИД Казахстана направил в КНР готу по вывозу своих граждан из охваченных эпидемией коронавируса городов. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев, передает Kazakhstan Today.

Вчера в МИД КНР состоялся брифинг для иностранных дипломатов, в ходе которого китайская сторона рассказала о ситуации, происходящей на их территории. Конечно, они заверили, что все под контролем и что все соответствующие меры приняты. Просили, чтобы по возможности граждане оставались на местах по месту проживания, чтобы уменьшить передвижение, но в то же время они сказали, что в случае настоятельных просьб от иностранных государств они готовы рассмотреть вопрос об эвакуации и выезде граждан этих стран", - цитирует Нурышева Kazpravda.kz .

Он отметил, что внешнеполитическое ведомство отправило соответствующую ноту в Китай.

Именно в этой связи нами была направлена нота в КНР, и сейчас прорабатываем вопрос об эвакуации наших студентов из Уханя , там 98 наших учащихся. Идет обзвон этих студентов, и в зависимости от количества пожелавших вернуться будем прорабатывать отправку за ними спецборта. Получение дипломатического разрешения находится на стадии согласования с Китаем", - заключил спикер.

В четверг власти Китая закрыли город Ухань (провинция Хубэй) для предотвращения дальнейшего распространения смертельной инфекции. В связи с распространением нового типа коронавируса наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявлены в Пекине, Шанхае, провинциях Хубэй, Хунань, Чжэцзян, Аньхой и Гуандун.

В городе Ухане КНР, где зафиксированы многочисленные заболевания пневмонией, возбудителем которой является коронавирусная инфекция, зарегистрировано 230 казахстанских студентов . На сегодня в городе остаются 98 студентов из Казахстана. Остальные с начала каникул выехали в Казахстан и в третьи страны.

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