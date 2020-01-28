МИД РК: Китай не дает разрешения странам на вывоз своих граждан из закрытых городов

Мы сразу, ещё до введения карантина, собрали информацию о количестве казахстанцев в Ухане и готовились к различным сценариям. Но китайские власти закрыли Ухань и никого не выпускают", - написал в Facebook официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
По его информации, казахстанские дипломаты в КНР, как и посольства других стран, начали прорабатывать пути эвакуации казахстанцев. В первые же дни объявления карантина были направлены соответствующие письма-запросы китайской стороне о такой возможности.
Китайская сторона ещё ни одной стране такого разрешения не давала, города закрыты на карантин", - проинформировал Смадияров.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Astana без наложения штрафов осуществляет перебронирование и возврат авиабилетов в Китай.
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