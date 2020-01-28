Минздрав создал call-центр по вопросам коронавируса

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - При Министерстве здравоохранения Республики Казахстан создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43, куда граждане РК могут позвонить и в круглосуточном режиме, узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания, передает Kazakhstan Today.

"При выявлении таких симптомов, как головная боль, насморк, боль в груди, пневмония, лихорадка, повышенная температура, ускоренное сердцебиение, учащенное дыхание просим незамедлительно звонить по номеру 103 или вызвать врача на дом, не допускать самолечения!" - говорится в сообщении ведомства.





По данным Минздрава, на сегодняшний день осмотрено в пунктах пропуска через государственную границу из КНР осмотрено 19 609 человек. "Лиц с повышенной температурой тела и признаками заболевания среди прибывших из КНР не выявлено", - сообщили в Минздраве.





Вместе с тем в отношении лиц, прибывающих из КНР, медицинскими организациями республики проводится медицинское наблюдение в течение 14 дней (максимальный инкубационный период) по месту прикрепления. При появлении симптомов заболевания проводится госпитализация в инфекционные стационары, где осуществляется комплекс диагностических процедур.

Минздравом РК принят комплекс мер по предупреждению завоза и распространения в Казахстане коронавирусной инфекции.

В частности, создан республиканский штаб из экспертов по эпидситуации. Сегодня под председательством министра проведено совещание с участием Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, а также других подведомственных организаций Минздрава. В ходе рабочего совещания обсуждены меры по недопущению завоза и распространения инфекции и организации комплекса противоэпидемических мероприятий.

Подготовлен проект Национального плана реагирования на коронавирусную инфекцию.

Проведено селекторное совещание с управлениями здравоохранения регионов, заслушаны отчеты о готовности медицинских организаций, даны конкретные поручения по усилению мероприятий и поддержанию запасов необходимых лекарственных средств.

Управлениями здравоохранения на сегодняшний день заблаговременно ведется обеспечение готовности инфекционных стационаров к поступлению пациентов, развёртыванию дополнительных коек в других стационарах.

Проведена теоретическая и практическая (тренинги, учения) подготовка медицинских работников.

Подготовлен перечень лекарственных средств и медицинских изделий для неснижаемого запаса в медицинских организациях.

Сегодня министр посетил Оперативный центр по Чрезвычайным ситуациям в общественном здравоохранении Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК, который переведен в активный режим работы. В центре проводится постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации по коронавирусной пневмонии в Китае. Оперативный центр в круглосуточном режиме получает информацию из Всемирной организации здравоохранения, американских центров контроля за заболеваниями (СDC). Специалистами центра совместно с Комитетом контроля качества и безопасности товаров и услуг разработаны алгоритмы действий для медицинских и лабораторных работников на случай завоза коронавирусной инфекции.

Вместе с тем Министерством здравоохранения Республики Казахстан принимается комплекс других санитарно-противоэпидемических и профилактических мер: усилен санитарно-эпидемиологический контроль в пунктах пропуска на государственной границе; утверждено и направлено в регионы постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан "Об усилении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения пневмонии неустановленной этиологии на территории Республики Казахстан"; профилактические мероприятия координируются Республиканским штабом по профилактике инфекционных заболеваний при МЗ РК, утвержден план мероприятий по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавирусной инфекции; в аэропортах и железнодорожных вокзалах, автопереходах проводится обязательная бесконтактная термометрия всех лиц (пассажиры, перевозчики, члены экипажей, бортпроводники и другие), особенно прибывающих из Китайской Народной Республики; с работниками аэропортов, пограничной и таможенной службы, с бортпроводниками, летным составом, проводниками пассажирских поездов проводится работа по обеспечению взаимодействия, выявлению больных с подозрением на заболевания коронавирусной и другими инфекциями в полете и пути следования поездов.

Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 80. Только за последние сутки количество зараженных увеличилось на треть. Сейчас их уже более 2800, пишут Вести.Ru.

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