На границе Казахстана и Китая усилили контроль из-за коронавируса

Нур-Султан. 23 января. Kazakhstan Today - О принимаемых мерах по профилактике коронавирусной инфекции в Казахстане рассказали председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмила Бюрабекова и заместитель председателя Жандарбек Бекшин на пресс-конференции, прошедшей в Службе центральных коммуникаций при президенте РК, передает Kazakhstan Today.

По информации ВОЗ по состоянию на 22 января 2020 года в КНР зарегистрировано 306 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции, из них 6 – с летальным исходом. Согласно предварительному эпидемиологическому расследованию, очагом возникновения вируса стал оптовый рынок морепродуктов в городе Ухань провинции Хубэй. В настоящее время вирус выявлен в Японии, Южной Корее, Тайване и США. Случаи заболевания в РК не зарегистрированы.

По информации спикеров, в целях предупреждения завоза и распространения заболевания в Казахстан принят комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мер.

В частности, принято постановление главного государственного санитарного врача РК "Об усилении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения пневмонии неустановленной этиологии на территории Республики Казахстан".

Проводятся работы по усилению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий на автопереходах по предупреждению завоза и распространения пневмонии неустановленной этиологии на территории Казахстана.

В МИД РК направлено письмо с просьбой направить запрос в посольство КНР о предоставлении официальной информации об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ПНЭ в город Ухань.

Кроме того, в МОН, МТСЗН, МКС направлены рекомендации о необходимости информирования выезжающих за рубеж казахстанских граждан (туристы, студенты, мигранты и др.).

Также на всех пунктах пропуска в аэропортах и вокзалах страны проводится обязательная бесконтактная термометрия всех лиц (пассажиры, перевозчики, члены экипажей, бортпроводники и другие), особенно прибывающих из КНР. Организована профилактическая работа с работниками аэропортов, пограничной и таможенной службы, лётным составом, проводниками пассажирских поездов. В аэропортах раздаётся памятка для всех выезжающих в КНР.

В пунктах пропуска через государственную границу на сегодняшний день осмотрено 14 713 человек, лиц с повышенной температурой тела и признаками заболевания среди прибывших из КНР не выявлено.

Стоит отметить, что прямых авиарейсов из городов Республики Казахстан в город Ухань нет. Выполняются прямые авиарейсы: из города Нур-Султана - в города Пекин, Санья и Урумчи; из города Алматы - в города Пекин, Санья, Хайкоу, Сиань и Урумчи.

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК рекомендует без крайней необходимости воздержаться от поездок в КНР. В случае вынужденного посещения КНР рекомендуется отказаться от поездок в Ухань и провинцию Хубэй. В период нахождения в КНР или по приезду оттуда в случае появления симптомов, указывающих на респираторное заболевание, казахстанцам рекомендуется обратиться за медицинской помощью или сообщить своему лечащему врачу о поездке и пребывании в зоне распространения инфекции. Избегать тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями. Обеспечить частое мытье рук, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением, избегать тесного контакта с больными домашними и/или дикими животными. В общественных местах и больницах рекомендуется ношение масок при контактах с больными ОРВИ. Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать этикет кашля (соблюдайте дистанцию, прикрывайте рот при кашле и чихание одноразовыми салфетками или носовым платком).

Коронавирусы (CoV) - семейство вирусов, вызывающих заболевания, начиная от обычной простуды и заканчивая более тяжёлыми заболеваниями. Новый коронавирус - это новый штамм, который ранее не был идентифицирован у людей. Клинические признаки и симптомы заболевания: лихорадка, с некоторыми случаями затруднённого дыхания, на рентгенограмме грудной клетки выявляются инвазивные лёгочные инфильтраты в обоих лёгких. В более тяжёлых случаях инфекция может вызвать пневмонию, тяжёлый острый респираторный синдром, почечную недостаточность и смерть.

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