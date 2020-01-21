Казахстанские лаборатории могут создать тест на определение коронавируса

Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин сообщил о вероятном создании в Казахстане теста на коронавирус, передает Kazakhstan Today.

По словам Бекшина , в Китае расшифровали геном нового возбудителя болезни и предоставили его Всемирной организации здравоохранения.

"Через нацкоординатора мы получили структуру нового коронавируса. Наши отечественные лаборатории в Алматы и в Нур-Султане теперь могут сами конструировать и производить тест-систему для нового коронавируса. Это позволит нам экстренно производить диагностику при нахождении больных с симптомами коронавируса и оперативно подтверждать", - сказал Бекшин.

По его словам, специфического лечения от коронавируса пока нет.

Наиболее сложная ситуация с заболеваемостью сейчас в китайском городе Ухань, где были зафиксированы первые случаи заражения новым вирусом.

По данным портала 24.kz , в Китае выявили еще 139 случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, 136 из них - в городе Ухань. Еще два случая зафиксированы в Пекине, один человек обнаружен зараженным в городе Шэньчжэнь.

Известно, что заболевшие из Пекина недавно ездили в город Ухань, где впервые и был зарегистрирован этот тип вируса. В самом Ухане на сегодняшний день от инфекции погибли трое пациентов, 44 человека находятся в тяжелом состоянии, 25 - выписаны из больницы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства