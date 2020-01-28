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Алматы. 27 февраля. Kazakhstan Today - Авиакомпания Air Astana осуществляет перебронирование и возврат авиабилетов в Китай, передает Kazakhstan Today.

Принимая во внимание обеспокоенность пассажиров, вылетающих в этом направлении (города Урумчи, Пекин, Гонконг), авиакомпания Air Astana без удержания штрафов осуществляет перебронирование, изменение маршрута или полный возврат авиабилетов. Для этого необходимо обратиться в круглосуточный Центр бронирования и информации по телефонам: 244 4477 (Алматы) и 58 4477 (из других городов Казахстана), а также по номеру +7 702 702 4477 и электронный адрес: call.centre@airastana.com либо по месту приобретения билета", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Вместе с тем в пресс-службе отметили, что регулярные рейсы авиакомпании в Китай выполняются по расписанию. В целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции, в аэропортах Китая вылетающие пассажиры в обязательном порядке проходят через тепловизоры. По прибытию в аэропорты Нур-Султана и Алматы к пассажирам применяется аналогичная процедура проверки

Между тем власти Китая приостановили отправку туристических групп за границу. Вследствие этого туристические группы из Урумчи, Пекина и Гонконга отменили свои билеты на международные перелеты, в том числе авиакомпанией Air Astana, как в Казахстан, так и по маршрутной сети авиакомпании", - уточнили в пресс-службе.

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