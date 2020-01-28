В РК приняли защитные меры по недопущению распространения коронавируса

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - Премьер-министр республики Казахстан Аскар Мамин провел совещание по вопросу защиты населения от коронавируса и предупредительным мерам на территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана", - сказал премьер-министр.

По итогам совещания глава правительства дал поручение принять следующий комплекс предупредительных мер:

1. Усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе, в том числе на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта.

2. Установить медицинское наблюдение за всеми лицами, прибывающими из КНР, по месту их проживания.

3. Обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи населению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

4. Ограничить выезд в Китай в служебные командировки, а также рекомендовать воздержаться от поездок по частным делам и в туристических целях.

5. Приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории РК для транзитных пассажиров из КНР.

6. Временно приостановить работу казахстанской части МЦПС "Хоргос".

7. Активизировать работу с казахстанскими гражданами, находящимися на территории КНР, в целях оказания им консульской и иной помощи.

8. Государственным органам организовать необходимое взаимодействие с соответствующими государственными структурами КНР и других заинтересованных стран с целью координации действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

9. В случае необходимости обеспечить экстренную эвакуацию казахстанских студентов и других граждан РК, находящихся в городе Ухань КНР.

10. Создать межведомственную комиссию под председательством заместителя премьер-министра Б. Сапарбаева, которой поручено подготовить план действий по недопущению распространения коронавируса в Казахстане.

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