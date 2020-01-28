Эйр Астана отменила туристические группы из Урумчи и Пекина

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Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - Авиакомпания Эйр Астана отменила все туристические группы из Урумчи с 24 января, из Пекина с 28 января, передает Kazakhstan Today.

Возврат авиабилетов из Китая осуществляется без взимания штрафов", - сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК.

Кроме того, авиакомпания Scat отменила рейсы на остров Хайнань.

Сегодня не состоятся перелёты по направлению Алматы - Хайкоу и Нур-Султан - Санья. Кроме того, объявлено также об отмене рейса Алматы - Хайкоу и 30 января, сообщает " Хабар 24 ". Известно, что туроператор "Тез Тур" также распространил официальное сообщение об отмене рейсов и рекомендовал незамедлительно довести эту информацию до купивших путёвки туристов. В свою очередь, перелёты из Китая в Казахстан по этим направлениям будут выполнены сегодня по расписанию. По всем вопросам туристам рекомендовано обратиться к агентам, у которых они приобретали путёвки.

Аэропорты и авиакомпании Казахстана принимают меры реагирования по противодействию завозу особо опасных инфекций.

В аэропортах страны совместно с Министерством здравоохранения принимаются необходимые меры реагирования по противодействию завозу особо опасных инфекций на территорию РК. Пассажиры проверяются специальными стационарными и ручными тепловизорами. С сотрудниками аэропорта ежедневно проводятся инструктажи по действиям в данных условиях и мерам безопасности при работе с пассажирами, прибывающих из стран, где обнаружены случаи заражения опасной инфекцией.

29 января текущего года запланировано проведение практических командно-штабных учений, с отработкой всех элементов на воздушном судне, с привлечением всех специализированных сил и средств аэропорта и государственных органов, задействованных в оперативном плане реагирования на завоз особо опасных инфекций.

На сегодня воздушные перевозки пассажиров выполняют авиакомпании "Эйр Астана" и SCAT с казахстанской стороны и Air China и China Southern Airlines с китайской. Всего выполняются 34 рейса в неделю, отечественными перевозчиками - 22 рейса и китайскими - 12 рейсов.

Также в МИИР РК сообщили, что на сегодняшний день между Казахстаном и Китаем 1 раз в неделю курсируют три пассажирских поезда. Проверка пассажиров и проводников, прибывающих из КНР осуществляется посредством измерения температуры прибором тепловизор на постоянной основе. С 6 января 2020 года сотрудниками органов СЭС отрабатываются мероприятия по строгому требованию наличия маски у пассажиров, работников поездных бригад и машинистов.

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