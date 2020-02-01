В Казахстане госпитализировано 66 человек, прибывших из Китая

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Алматы. 31 января. Kazakhstan Today -В Казахстане на сегодняшний день госпитализировано 66 человек, прибывших из Китая после 6 января, передает Kazakhstan Today.





Еще 12 прибывших из Китая в Казахстан были госпитализированы с температурой, пишет портал inAlmaty.kz.

Охвачены мониторингом 81 процент. Речь идет о тех, кто с 6 января приехал в Казахстан из Китая. Госпитализировано в изолированных блоках 66 человек, 25 из них выписано. У всех госпитализированных мы берем анализы, и отправляем для дополнительного контроля в Национальный научный центр особо опасных инфекций в Алматы", - рассказала ведущий инфекционист Динагуль Баешева.





Мониторинг прибывших из Китая продолжается.

По последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9 692 человек, что намного больше, чем за всю эпидемию коронавируса SARS в мире. При этом 213 заболевших скончались.





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