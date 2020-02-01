В Казахстане госпитализировано 66 человек, прибывших из Китая

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Еще 12 прибывших из Китая в Казахстан были госпитализированы с температурой, пишет портал inAlmaty.kz.
Охвачены мониторингом 81 процент. Речь идет о тех, кто с 6 января приехал в Казахстан из Китая. Госпитализировано в изолированных блоках 66 человек, 25 из них выписано. У всех госпитализированных мы берем анализы, и отправляем для дополнительного контроля в Национальный научный центр особо опасных инфекций в Алматы", - рассказала ведущий инфекционист Динагуль Баешева.
Мониторинг прибывших из Китая продолжается.
Днем ранее, 30 января, сообщалось о 54 госпитализированных с подозрением на коронавирус.
По последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9 692 человек, что намного больше, чем за всю эпидемию коронавируса SARS в мире. При этом 213 заболевших скончались.
Для недопущения распространения вируса на территорию республики Казахстан приостановил пассажирские перевозки и авиасообщение с Китаем.
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