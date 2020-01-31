В Казахстане число госпитализированных после прибытия из Китая выросло до 54 человек

Нур-Султан. 30 января. Kazakhstan Today - В Казахстане на сегодняшний день госпитализировано 54 человека, прибывших из Китая после 6 января. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает Kazakhstan Today.

Госпитализировано и изолировано в отдельных боксах на данный момент 54 человека. Из них выписаны 16, в стационарах остается 38 человек под медицинским наблюдением. У всех госпитализированных мы берём и отправляем пробы для дополнительного контроля в Национальный научный центр особо опасных инфекций в Алматы. В этом центре освоена методика по ПЦР-диагностике нового коронавируса", - проинформировал Биртанов.

Он уточнил, что с 6 января по сегодняшний день в пунктах пропуска через государственную границу из КНР в Казахстан прибыло 20 515 человек. Медработники во всех регионах обзванивают всех прибывших, чтобы узнать о наличии жалоб на самочувствие. По данным на 07.00 сегодняшнего дня дозвонились до 78% от этого числа (15 738 человек). Работа продолжается с целью каждого въехавшего из КНР с 6 января поставить на учёт.

Также в ходе брифинга был затронут вопрос обеспечения населения медицинскими масками.

Есть национальный резерв: 5 миллионов масок. Медучреждения обеспечены полностью. Годовое потребление розницей - 500 тыс. Мы попросим акимов проконтролировать цены на маски в аптеках, а также призвать местных бизнесменов производить и импортировать дополнительные маски", - сказал глава Минздрава.

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