Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек

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Количество зараженных выросло до 7711, первый случай заражения зафиксирован в Тибете, пишет РИА "Новости".
Тибет был последним регионом страны, где ранее не фиксировали случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.
Днем ранее официально сообщалось о 5974 заболевших и 132 умерших.
За сутки власти получили информацию о 1737 новых случаях заболевания, а также зафиксировали 38 летальных случаев (37 - в провинции Хубэй, один - в Сычуани). За сутки из больниц выписали 124 человека.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухане, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй), возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведет 30 января в Женеве заседание, на котором примет решение о том, нужно ли объявлять международный режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае, сообщает ТАСС.
Комитет представит рекомендацию генеральному директору ВОЗ о том, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную озабоченность", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что входящие в комитет 15 специалистов в сфере инфекционных заболеваний и шесть советников выскажут также мнение о том, какие меры следует принять для борьбы с пневмонией, вызванной 2019-nCoV. Решение генерального директора ВОЗ по итогам заседания комитета и предложения экспертов будут опубликованы на сайте организации.
Предыдущее заседание комитета по ЧС по данному вопросу состоялось в Женеве 22-23 января. ВОЗ воздержалась тогда от объявления международного режима ЧС в связи со вспышкой в КНР пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Угрозу распространения болезни в Китае в организации расценили как "очень высокую", а опасность ее распространения в регионе и мире как "высокую".
На данный момент в Казахстане случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано.
Для недопущения распространения вируса на территорию республики, Казахстан приостановил пассажирские перевозки и авиасообщение с Китаем.
С 29 января 2020 года приостановлены пассажирские автобусные перевозки между РК и КНР. С 1 февраля приостанавливаются пассажирские поезда по маршрутам следования между РК и КНР. С 3 февраля приостанавливается регулярное воздушное сообщение между РК и КНР. Приостановлена выдача виз гражданам КНР", - сообщается на официальном сайте главы правительства РК.
Вчера стало известно, что власти ОАЭ подтвердили первый на территории страны случай заражения пневмонией нового типа.
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