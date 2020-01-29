В Алматы будут привлекать к ответственности за ценовой сговор при реализации медицинских масок

Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - На брифинге в пресс-центре акимата города Алматы руководитель департамента контроля качества безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова сообщила, что по городу Алматы дефицита медицинских масок не наблюдается, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, город в достаточном объеме обеспечен противовирусными препаратами, в этой связи на сегодняшний день нет никаких оснований для создания ажиотажа, сообщает Almaty.tv

"Я думаю, что указанный дефицит создают специально, намеренно. Возможно, имеют место быть и ценовые сговоры. Есть информация о том, что некоторые мелкие реализаторы скупают в массовом порядке маски для того, чтобы их перепродать по более высокой цене. Маски скупали не медицинские и не аптечные организации", - сказала А. Молдагасимова.

По ее словам, на руки рекомендуется отпускать порядка 15-20 масок.

Также Молдагасимова призвала всех реализаторов аптечной сети, фармкомпании не вводить в заблуждение население, не создавать искусственный дефицит масок, пользуясь данной ситуацией.

Напоминаем об ответственности за тарифный и ценовой сговор в сфере предпринимательства. Властями города будут приняты все необходимые меры для привлечения к ответственности лиц, уличенных в ценовом сговоре, от уголовной ответственности, вплоть до отзыва лицензии", - подчеркнула спикер.

Как сообщалось ранее, в некоторых школах города Алматы детям говорят приходить на занятия в медицинских масках. По данным корреспондента агентства, в некоторых аптеках города сообщают о том, что масок нет.









Напомним, в конце декабря прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.





Позднее власти Китая запретили выезд из города Уханя. В свою очередь, на границе Казахстана и Китая усилили контроль из-за смертельного типа коронавируса.





В Казахстане было госпитализировано несколько человек, побывавших в Китае.

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