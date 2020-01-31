Система Orphus

В Капшагае задержали распространителей ложной информации о коронавирусе

30.01.2020, 13:40 10180
В Капшагае задержали распространителей ложной информации о коронавирусе
Капшагай. 30 января. Kazakhstan Today - В Капшагае задержали распространителей ложной информации о коронавирусе, передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, 29 января в мессенджере WhatsApp неизвестные лица распространили сообщение о двух людях, поступивших с подозрением на коронавирус в больницу Капшагая. 
 
Как сообщили в пресс-службе департаменте полиции Алматинской области, при проверке данная информация не подтвердилась, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов организовали необходимые мероприятия для установления распространителей слухов. 
 
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить и задержать двух подозреваемых, которые были доставлены в Капшагайский городской отдел полиции. Оба работают водителями скорой помощи в местной больнице", - сообщили в пресс-службе. 
 
Задержанным грозит ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации).
 
По данному факту поручено провести расследование следователям Капшагая.

Напомним: число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество зараженных - до 7711.

На данный момент в Казахстане случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано.

Для недопущения распространения вируса на территорию республики, Казахстан приостановил пассажирские перевозки и авиасообщение с Китаем.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая