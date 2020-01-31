Капшагай. 30 января. Kazakhstan Today - В Капшагае задержали распространителей ложной информации о коронавирусе, передает Kazakhstan Today.

Напомним, 29 января в мессенджере WhatsApp неизвестные лица распространили сообщение о двух людях, поступивших с подозрением на коронавирус в больницу Капшагая.

Как сообщили в пресс-службе департаменте полиции Алматинской области, при проверке данная информация не подтвердилась, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов организовали необходимые мероприятия для установления распространителей слухов.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить и задержать двух подозреваемых, которые были доставлены в Капшагайский городской отдел полиции. Оба работают водителями скорой помощи в местной больнице", - сообщили в пресс-службе.

Задержанным грозит ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации).

По данному факту поручено провести расследование следователям Капшагая.









На данный момент в Казахстане случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано.





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