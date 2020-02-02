Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 259 человек

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Пекин. 1 февраля. Kazakhstan Today - Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, превысило 11 тысяч человек, умерли 259, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР, передает Kazakhstan Today.



Днем ранее сообщалось о 9692 заболевших и 213 умерших, пишет РИА "Новости".



"По состоянию на полночь 31 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (31 района, города центрального подчинения) информацию о 11 791 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1795 человек находятся в тяжелом состоянии, 259 умерли, 243 человека выписаны из больниц", - говорится в сообщении.



За последние сутки выявлены 2 102 новых случая. Отдельно в Гонконге выявлены 13 подтвержденных случаев заражения, в Макао - семь, на Тайване - десять.



Кроме того, зарегистрированы еще 17 988 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. Еще свыше 118,4 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.



Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значения.

Как сообщалось ранее, в Казахстане госпитализировано 66 человек, прибывших из Китая.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства