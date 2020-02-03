Министр здравоохранения рассказал, почему не делают экспресс-тесты на коронавирус в аэропортах Казахстана

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал почему не делают экспресс-тесты на коронавирус в аэропортах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"Спрашивают, почему у нас не делают экспресс-тесты в аэропортах: эффективных экспресс-тестов на коронавирус 2019-nCov пока нет нигде в мире. Есть ПЦР-диагностика, она разработана разными странами в течение последних недель, на основе инструкции ВОЗ. Вирус новый, на него практически нет промышленного производства тестов. Но главное - у нас есть теперь свои тесты. Они показаны только при болезни и подозрении на коронавирус. Если вы себя плохо чувствуете, обратитесь к врачу. Если будет подозрение на грипп или коронавирусную инфекцию, у вас возьмут диагностический тест на 10 различных штаммов вирусов, включая коронавирус", - написал министр в Facebook.

Министр здравоохранения отметил необходимость позвонить своему врачу по месту жительства либо вызвать скорую помощь по номеру 103 при возникновении симптомов, таких как повышенная температура тела, кашель и затруднение дыхания.

Для уточнения дополнительной информации по коронавирусу вы можете позвонить нашим специалистам на номер - 1406 круглосуточно. Не затягивайте с обращением к врачу при данных симптомах", - сообщил министр.

Елжан Биртанов отметил, что усилен санитарно-эпидемиологический контроль на всех пунктах въезда через государственную границу с Китаем, в ходе которого с 6 января текущего года всего осмотрено более 20 тыс. человек.

"Во всех международных пунктах пропуска установлены тепловизоры. Они стационарные, обычно не заметны для пассажиров. Но каждый проходящий сканируется. Это значит, что если температура у проходящего пассажира выше нормы, то автоматически на экранах у специалистов появляется красный знак и идёт звуковой сигнал. Специалист передаёт информацию пограничникам, чтобы изолировать пассажира. Далее наши сотрудники в медкабинетах проводят первичный осмотр. На сегодняшний день в стране госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 78 человек с температурой и признаками ОРВИ, из них выписаны 32, в стационарах под медицинским наблюдением остается 46 человек", - проинформировал глава ведомства.

На базе Научного национального центра особо опасных инфекций в городе Алматы совместно с Национальным центром биотехнологий, согласно методике ВОЗ, налажена генетическая диагностика коронавируса, в данный момент проводятся все исследования.

Надо отметить, что на данный момент 99% случаев - это ОРВИ, показано после результатов анализа. В республике имеются все необходимые лекарства и медизделия для поддерживающей терапии, подготовлены врачебный и средний медицинский персонал и места с боксами для изоляции в инфекционных больницах", - отметил он.

Елжан Биртанов сообщил, что на данный момент имеется в наличии достаточный резерв масок. "Медучреждения обеспечены полностью. По нашей инициативе на Межведомственном штабе был озвучен данный вопрос о необходимости контроля аптек на местах. Мы попросили акимов областей и городов также призвать местных бизнесменов производить и импортировать дополнительные маски", - заключил он.

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