Желание расширить сотрудничество с ОДКБ объяснили в Китае

ПЕКИН. 16 АПРЕЛЯ - Пекин намерен продвигать сотрудничество с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, в Пекине считают ОДКБ ведущим механизмом безопасности в СНГ, сообщает RT

Укрепление стратегического взаимодействия непосредственно между КНР и РФ не только отвечает коренным интересам двух стран, но и привносит в мир большую стабильность", - отметил Чжаньшу.

По мнению экспертов, активизация интереса Пекина к ОДКБ связана с усилившимся давлением со стороны США, в связи с чем руководство Китая хочет повысить уровень координации с организацией.

Чжаньшу подчеркнул, что взаимодействие с ОДКБ будет происходить в гибком формате для совместной защиты региональной безопасности и стабильности.

Китайский политик также отметил всеобъемлющее стратегическое взаимодействие непосредственно между РФ и КНР.

Укрепление этих связей не только отвечает коренным интересам двух стран, но и будет привносить в мир больше стабильности и определенности", - выразил уверенность Чжаньшу.

По его мнению, сегодня на фоне колоссальных перемен в мире открываются новые возможности в развитии двух государств.