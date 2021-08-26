СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Танец "Самовар" - нематериальное культурное наследие в Синьцзяне

В Китае Синьцзян называют "родиной песен и танцев". В районе Казанчи города Кульджи оживлённые танцы являются обязательным пунктом посещения для любого туриста, особенно танец "Самовар" в исполнении 75-летнего старика уйгура Жумакары Бакты стал изюминкой культурного представления. Жумакары Бакты начинал обучение танцу с маленького самовара, затем выступал во многих местах 3-4 года и после многолетнего практики заменил маленький самовар на большой, весом 14 килограммов. В его веселых танцевальных шагах, кажется, что он и самовар одно целое.

Танец "Самовар" появился в уезде Куча в Синьцзяне в IV-VII веках нашей эры. В 38-й яме Кэцзыэрских монашеских пещер можно найти изображение этого танца. В июне 2007 года танец "Самовар" был внесен в список нематериального культурного наследия в Синьцзяне.





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