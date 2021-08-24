ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Чушу - Конец жары

24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".

Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.

24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.

Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.





Чушу - Конец жары





Чушу (Конец жары) - это четырнадцатый из 24 малых сезонов и второй малый сезон осени, обычно начинающийся с 22 по 24 августа по григорианскому календарю. В этом году Чушу приходится на 23 августа. Слово "Чушу" означает уход жары. В это время три декады летней жары уже прошли или приближаются к концу, днем все еще бывает жарко, но ночью становится прохладно, увеличивается разница температуры воздуха между днем и ночью. Во время Чушу время от времени идут осенние дожди, из-за чего температура воздуха постепенно понижается, и природа вступает в осенний сезон.

В Чушу посевы на большей части Китая постепенно вступают в период созревания. Фермеры спешат не упустить время полевых работ, активно занимаются сбором урожая, удобрением посевов и удалением сорняков. Сельскохозяйственные поговорки гласят: "С наступлением Чушу и поля меняются за одну ночь", "Первые десять дней Чушу пора уборки полей", "В Чушу все поле созревает, каждый дом свое зернохранилище восполняет", все это отражает тот факт, что после наступления Чушу ожидается урожай посевов.

Народные обычаи, проводимые во время сезона Чушу в основном связаны с поклонением предкам и приветствием наступающей осени. Пятнадцатое июля по лунному календарю - традиционный праздник Чжунъюань. В древние времена во время этого праздника люди приносили собранный новый рис в дар своим предкам, а также в ночь Чжунюань зажигали свечи и пускали их в реку, таким образом люди чтили память умерших родственников и молились за благополучие живых родственников и друзей. С наступлением Чушу осень все ближе и ближе, особенно на большей части севера страны начинается самый красивый сезон - осень. В народе есть поговорка: "В июле и августе пора смотреть на облака", что означает в это время года облака в небе свободно перемещаются и непредсказуемо меняются в форме, формируя необычайно зрелищные виды.

После окончания Чушу начинается рыболовный сезон. Тогда прибрежные регионы Китая часто проводят "Праздник открытия рыболовного сезона", где провожают рыбаков в море и с нетерпением ждут хорошего улова. Этот праздник включает в себя не только торжественные ритуалы поклонения морю, но и различные культурные, туристические и торговые мероприятия, которые привлекают множество отечественных и зарубежных торговцев и туристов, желающих ознакомиться с уникальной рыболовной культурой Китая.

Во время Чушу еще существует народный обычай есть мясо уток. В древние времена люди считали, что мясо утки в середине июля по лунному календарю - самое жирное и питательное. Пекинцы любят во время Чушу есть лилиевые утки, которые изготавливаются из мяса утки с сезонными лилиями, цедрами медом, хризантемами и другими ингредиентами. Такая трапеза соответствует принципам осенней диеты, которая устраняет сухость в организме, смачивая легкие и питая селезенку. Как поговорка гласит: "Угощения уткой в Чушу с пожеланием крепкого здоровья всей семье". В провинции Цзянсу люди готовят блюда из уток и угощают ими своих соседей.

На рубеже лета и осени температура воздуха падает, соответственно увеличивается разница температур между днем и ночью, а смена прохлады и жары в свою очередь может спровоцировать респираторные заболевания и недуги пищеварительной системы, поэтому следует соблюдать меры предосторожности. В это время погода становится сухой, поэтому следует есть больше увлажняющих продуктов, способствующих устранению сухости в организме, а также употреблять меньше острой пищи. В повседневной жизни следует соответствующим образом увеличить продолжительность сна, чтобы облегчить чувство "осеннего недосыпа", вызванное сменой времен года. В то же время следует воспользоваться прекрасными осенними днями и активно заниматься подходящими видами спорта на открытом воздухе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства